我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

星宇險釀開航「首起墜機」張國煒怒開除正副駕駛

她用這招每次搭機都升艙等 沒花錢也不會讓自己尷尬

男子布碌崙行走遇刺身亡 警緝凶

記者馬璿╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
布碌崙人來人往的巴克萊中心附近14日晚間發生一起致命凶殺案，一名男子被刺死。(記者馬璿╱攝影)
布碌崙人來人往的巴克萊中心附近14日晚間發生一起致命凶殺案，一名男子被刺死。(記者馬璿╱攝影)

布碌崙(布魯克林)下城14日晚間發生一起致命凶殺案，一名男子在巴克萊中心(Barclays Center)周邊行走時，遭不明人士刺傷，送醫後因傷勢過重死亡。警方目前仍在尋找兇嫌和調查其犯案動機，呼籲知情民眾撥打止罪專線報案。

第78分局警方表示，14日晚間9時許，一名男子在大西洋大道(Atlantic Avenue)交弗萊布許大道(Flatbush Avenue)附近被發現時，腹部被刺了數刀；消息人士表示，該受害男子疑似被一群男子襲擊，但不確定案發經過。

受害者隨後被送往紐約布碌崙長老會醫院(New York Presbyterian-Brooklyn Methodist Hospital)搶救，但最終因傷勢過重，宣布死亡。警方表示，受害者身分尚未確定，也尚未確認嫌犯的作案動機與身分，目前尚未逮捕任何人。

警方呼籲知情人士或任何目擊者撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

布碌崙 布魯克林

上一則

亞洲藝術周 邦瀚斯珍稀中國收藏品吸睛

下一則

LiveOnNY捐血活動 百人踴躍響應
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

海晏同鄉會新春聯歡 慶創會100年

海晏同鄉會新春聯歡 慶創會100年
紐約布碌崙1男子遭刺身亡 嫌犯在逃

紐約布碌崙1男子遭刺身亡 嫌犯在逃
可負擔住宅改建遊民所 布碌崙華人不滿

可負擔住宅改建遊民所 布碌崙華人不滿
紐約市半馬16日開跑 曼哈頓、布碌崙多條街道封閉

紐約市半馬16日開跑 曼哈頓、布碌崙多條街道封閉

熱門新聞

在哥倫比亞大學領導反以挺巴示威活動的巴勒斯坦裔社運人士哈利勒。(美聯社)

領導反以 巴勒斯坦裔哥大研究生被ICE拘捕 吊銷綠卡

2025-03-09 18:29
遭到司法部起訴的孫雯(右)、胡驍(左)夫婦。（路透）

WSJ：涉任中國代理人 孫雯夫婦在美獲利龐大

2025-03-08 19:20
示意圖。（取自123RF）

紐約狠母打死7歲女兒 只為「讓性侵妹妹的兒子脫罪」

2025-03-13 17:38
一名違反入境條件的中國籍男子因涉嫌性販運，在緬因州被當地警方逮捕並移交至ICE，目前正在ICE的拘留中心等待遣返。(取自ICE官網)

中國公民在緬因州涉性販運被捕 移交至ICE將遣返

2025-03-10 07:40
身患白血病的林女士(右一)到亞總會求助，希望弟弟早日赴美做骨髓移植手術。(記者胡聲橋╱攝影)

紐約華女白血病急需骨髓移植 福建弟被問三問題退回簽證申請

2025-03-12 19:54
紐約長島8日發生多起灌木叢火災。（美聯社）

紐約長島發生多起山火 霍楚宣布進入緊急狀態

2025-03-09 22:12

超人氣

更多 >
金秀賢裸照曝光 金賽綸遺屬7點聲明：不得已公開

金秀賢裸照曝光 金賽綸遺屬7點聲明：不得已公開
解放軍殲15戰機墜毀「頭下尾上」筆直撞地影片曝光

解放軍殲15戰機墜毀「頭下尾上」筆直撞地影片曝光
目送大S入土為安 S媽晚間心痛再發聲：被凌虐10年

目送大S入土為安 S媽晚間心痛再發聲：被凌虐10年
她用這招每次搭機都升艙等 沒花錢也不會讓自己尷尬

她用這招每次搭機都升艙等 沒花錢也不會讓自己尷尬
買食物先看標籤能保命 買好市多牛肉「留意這個字」

買食物先看標籤能保命 買好市多牛肉「留意這個字」