回應柏路重開 市府稱會加劇壅堵

市交通局指出，重開該路恐加劇周邊道路壅塞，且難以如支持者所預期般帶動華埠人流。(記者劉梓祁╱攝影)

紐約市 府1月宣布持續關閉已封鎖24年的柏路(Park Row)，引發部分長期要求重開的曼哈頓華埠 居民不滿；兩個月後，市交通局(DOT)經研究指，重開該路恐加劇周邊道路壅塞，且難以如支持者所預期般帶動華埠人流。

由於市警總部設立於此，柏路自九一一 恐襲後被以「安全考量」為由封閉至今，然而，在州府共同推動的「通達華埠」(Chinatown Connections)計畫啟動後，部分居民希望其在美化柏路的同時將柏路開放。

盡管如此，市公共區域長(Chief Public Realm Officer)劉雅婷1月表示，市府將維持柏路關閉。當時多個部門代表未給出具體原因。直至本月11日，市交通局項目主管郭瑞爾(Casey Gorrell)表示，重開將造成更多壅堵，也不會帶動華埠人流。

他在社區委員會議中，公開了部分被多次延後發布的交通研究結果，其以柏路重開為假設。研究顯示，重開此路將不會緩解聖詹姆士坊(St James Pl.)的交通流量，還將令比克曼街(Beekman St.)等北向路線更加壅塞。郭瑞爾還說，雖然重開將有利於使用卡瑞(Hugh L. Carey)隧道的車主，但相當一部分新增的流量，僅是穿越華埠的過境車流。

紐約中華公所(CCBA)和李卓勳(Jan Lee)等人組成的社區聯盟始終相信，重開柏路將增加華埠遊客，帶動社區經濟。

交通局預計，重開柏路將令車流增加45%，與賓州車站(Penn Station)周邊的交通狀況類似。郭瑞爾還指，柏路重開將增加人行橫道的複雜性，因多個橫道將因轉彎車輛增加而影響路人安全，且部分公交線路也會出現延誤。

「柏路重開聯盟」不久前表示，已依「信息自由法案」(FOIL)向市警、市長辦公室和領導通達華埠的市經濟發展機構(EDC)等部門要求信息公開，以了解關閉決定的依據。EDC社區關係負責人李金枝(Gigi Li)表示，維持現狀的決定來自「市長層級」，而除了市警無法公開的安全分析外，相當多的擔憂來自處理最高級別敏感案件的相鄰法院。

目前尚無針對柏路問題的第三方科學民意調研，完整研究報告已被推至5月發布。