我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

具俊曄捧大S骨灰痛哭 大雨中送愛妻入土為安

美公民赴台當翻譯卻成獨居老人 家裡變「垃圾山」

劉曉慶 獲世界非遺基金會頒「藝術巔峰獎」

記者范航瑜╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國演員劉曉慶獲頒「世界藝術巔峰獎」，並受聘為基金會榮譽主席。(記者范航瑜╱攝影)
中國演員劉曉慶獲頒「世界藝術巔峰獎」，並受聘為基金會榮譽主席。(記者范航瑜╱攝影)

適逢聯合國第69屆婦女大會(CSW69)，世界非物質文化遺產保護發展基金會(World Intangible Cultural Heritage Protection and Development Foundation)14日在曼哈頓洛克菲勒中心舉行頒獎典禮，表彰在不同領域取得卓越成就的女性。中國演員劉曉慶獲頒「世界藝術巔峰獎」，並受聘為基金會榮譽主席。

當日基金會主席張勳華主持了本次活動，基金會總裁王英表示，該獎項旨在表彰劉曉慶在藝術領域的傑出貢獻與深遠影響，「獲獎無數，但唯有『巔峰』二字才能形容她的成就」，王英說。

劉曉慶表示自己自幼沉浸於中華文化，對中華文化的博大精深感到驕傲，「中國文化浩瀚無垠，書法、武術、戲曲、旗袍、刺繡、皮影戲，皆值得推廣與傳承」。她透露，已計畫明年春天赴紐約演出，推廣非遺藝術，「這不僅是個人的榮耀，更是一種使命。我已經和基金會約定好，來年春天與聯合國合作，向世界展示中國數千年的文化瑰寶，勢必引起全球關注。」

該頒獎儀式適逢聯合國婦女大會在紐約聯合國總部舉行期間，婦女大會聚焦全球性別平等與女性賦權，中國代表團將於會議期間分享經驗、貢獻智慧。 談及女性地位，劉曉慶認為，影視作品中的女性角色更加靈活多變，能展現細膩情感與智慧，而許多優秀女性不僅才貌雙全，更能憑藉才華獨當一面。

「很多時候，男人能做到的，女人也能做到，而女人能做到的，男人未必能做到」，劉曉慶笑言。 王英表示，明年適逢聯合國婦女大會70周年，希望劉曉慶能邀請更多女性參與聯合國活動，舉辦展覽與表演，讓世界聆聽中國女性的聲音。

劉曉慶表示自幼沉浸於中華文化，感到很驕傲。(記者范航瑜╱攝影)
劉曉慶表示自幼沉浸於中華文化，感到很驕傲。(記者范航瑜╱攝影)

聯合國 曼哈頓

上一則

皇后區商場內性騷12歲少女 亞裔男遭通緝

下一則

MIT中國教授黃亞生 加入亞洲協會研究院
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

傳川普政府要聯合國機構披露 是否與反美立場有關聯

傳川普政府要聯合國機構披露 是否與反美立場有關聯
增強全球女性領導力會議 紐約召開

增強全球女性領導力會議 紐約召開
73歲劉曉慶傳曾出軌8男 新劇逆齡和小37歲男星玩母子戀

73歲劉曉慶傳曾出軌8男 新劇逆齡和小37歲男星玩母子戀
美國務院批中國曲解聯大2758號決議 戳破孤立台灣意圖

美國務院批中國曲解聯大2758號決議 戳破孤立台灣意圖

熱門新聞

在哥倫比亞大學領導反以挺巴示威活動的巴勒斯坦裔社運人士哈利勒。(美聯社)

領導反以 巴勒斯坦裔哥大研究生被ICE拘捕 吊銷綠卡

2025-03-09 18:29
遭到司法部起訴的孫雯(右)、胡驍(左)夫婦。（路透）

WSJ：涉任中國代理人 孫雯夫婦在美獲利龐大

2025-03-08 19:20
示意圖。（取自123RF）

紐約狠母打死7歲女兒 只為「讓性侵妹妹的兒子脫罪」

2025-03-13 17:38
一名違反入境條件的中國籍男子因涉嫌性販運，在緬因州被當地警方逮捕並移交至ICE，目前正在ICE的拘留中心等待遣返。(取自ICE官網)

中國公民在緬因州涉性販運被捕 移交至ICE將遣返

2025-03-10 07:40
身患白血病的林女士(右一)到亞總會求助，希望弟弟早日赴美做骨髓移植手術。(記者胡聲橋╱攝影)

紐約華女白血病急需骨髓移植 福建弟被問三問題退回簽證申請

2025-03-12 19:54
紐約長島8日發生多起灌木叢火災。（美聯社）

紐約長島發生多起山火 霍楚宣布進入緊急狀態

2025-03-09 22:12

超人氣

更多 >
好市多科克蘭品牌這7項商品 中上階級買了不心疼

好市多科克蘭品牌這7項商品 中上階級買了不心疼
吳謹言產後現身變了樣 網：是誰偷走了她

吳謹言產後現身變了樣 網：是誰偷走了她
2小時花了840元…涉高檔妓院買春 多名華男遭曝光

2小時花了840元…涉高檔妓院買春 多名華男遭曝光
價廉物美 好市多本月十款產品不能錯過

價廉物美 好市多本月十款產品不能錯過
明星夫婦恩愛排行出爐「這1對」擊敗霸榜多年賈靜雯

明星夫婦恩愛排行出爐「這1對」擊敗霸榜多年賈靜雯