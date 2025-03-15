劉曉慶 獲世界非遺基金會頒「藝術巔峰獎」

中國演員劉曉慶獲頒「世界藝術巔峰獎」，並受聘為基金會榮譽主席。(記者范航瑜╱攝影)

適逢聯合國 第69屆婦女大會(CSW69)，世界非物質文化遺產保護發展基金會(World Intangible Cultural Heritage Protection and Development Foundation)14日在曼哈頓 洛克菲勒中心舉行頒獎典禮，表彰在不同領域取得卓越成就的女性。中國演員劉曉慶獲頒「世界藝術巔峰獎」，並受聘為基金會榮譽主席。

當日基金會主席張勳華主持了本次活動，基金會總裁王英表示，該獎項旨在表彰劉曉慶在藝術領域的傑出貢獻與深遠影響，「獲獎無數，但唯有『巔峰』二字才能形容她的成就」，王英說。

劉曉慶表示自己自幼沉浸於中華文化，對中華文化的博大精深感到驕傲，「中國文化浩瀚無垠，書法、武術、戲曲、旗袍、刺繡、皮影戲，皆值得推廣與傳承」。她透露，已計畫明年春天赴紐約演出，推廣非遺藝術，「這不僅是個人的榮耀，更是一種使命。我已經和基金會約定好，來年春天與聯合國合作，向世界展示中國數千年的文化瑰寶，勢必引起全球關注。」

該頒獎儀式適逢聯合國婦女大會在紐約聯合國總部舉行期間，婦女大會聚焦全球性別平等與女性賦權，中國代表團將於會議期間分享經驗、貢獻智慧。 談及女性地位，劉曉慶認為，影視作品中的女性角色更加靈活多變，能展現細膩情感與智慧，而許多優秀女性不僅才貌雙全，更能憑藉才華獨當一面。