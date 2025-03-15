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海晏同鄉會新春聯歡 慶創會100年

記者馬璿／紐約報導
紐約海晏同鄉會日前於布碌崙舉行百年慶典暨新春聯歡晚會，除歡慶協會共同走過百年關頭，也邀請眾多社區與民選官員及其代表參與。(記者馬璿／攝影)
紐約海晏同鄉會日前於布碌崙舉行百年慶典暨新春聯歡晚會，除歡慶協會共同走過百年關頭，也邀請眾多社區與民選官員及其代表參與。(記者馬璿／攝影)

紐約海晏同鄉會日前於布碌崙(布魯克林)舉行百年慶典暨新春聯歡晚會，除歡慶協會共同走過百年關頭，也邀請眾多社區與民選官員及其代表參與。

晚會於8大道6409號的金煌大酒樓舉辦，主席趙創業表示，這100年協會一起走過許多難關，終於迎來這個重大的里程碑。他回憶道，從一開始僅有10多個會員至今逐漸壯大到有400人之多，參與的活動範圍也從婚喪喜慶到協助海外僑胞解決困難，他相當熱愛同鄉會的一切。他也表示，未來將繼續參與僑胞相關活動，希望能在各個中華傳統節日舉行餐會，發揚民族文化。主席陳一鳴、顏均威與理事長陳守駒也輪番致詞。

董事會陳煥湘則表示，百年前來自海晏的先賢遠度重洋到了紐約並在艱困環境下建立同鄉會，多年來致力於在各方面為僑胞爭取福祉。他另補充，自2018年協會在布碌崙60街建立新會址後，海晏鄉親也終於有自己的家，希望接下來能與社區再一起走過下一個100年。

現場除安排多項表演與抽獎外，也邀請第49選區州眾議員鄭永佳、布碌崙地區檢察官蔣沙樂(Eric Gonzalez)代表拉蓋爾(Paul Laguerre)、第17選區州參議員陳學理代表劉雅明、第43選區市議員莊文怡代表伍溢文，以及中華公所主席朱超然等人參與。

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