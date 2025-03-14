布碌崙波羅園建遊民所 華人、猶太人抗議

現場除有眾多正統猶太人參與外，周圍華社民眾也到場抗議。(記者馬璿╱攝影)

為反對將布碌崙(布魯克林)波羅園50街兩棟公寓大樓改建為遊民 所，當地猶太 人與華人居民13日在預定地門口集會抗議，呼籲市府撤回計畫。現場除有大批反對者群聚外，居住在該公寓樓的民眾也表達不滿，認為住一輩子的家在未被通知狀況下突然要改建成遊民所，讓被瞞在鼓裡的住戶都深感錯愕。不過，也有支持興建的居民參與集會，認為必須正視遊民危機，一昧反對無法解決問題。

該公寓樓位於50街交10大道和漢密爾頓堡大道(Fort Hamilton Pkwy)，共有88個住宅單位。市遊民服務局(DHS)和市社會服務局(DSS)表示，預計將其中82間開放給扶養年紀在幼稚園至小學孩子的家庭，並提供九至12個月的居住時間，剩下六個住房單位將作為租金 穩定房供現居租戶。該遊民所將配有24小時保全以及監視器。

此消息一出便引發當地猶太人與鄰近華社的不滿，除遊民所帶來的治安隱憂外，也有家長擔心學區擁擠的問題將惡化。居住在該公寓大樓的住戶Donald育有一名四歲女兒，並與雙親居住在此超過40年，他表示，不只是從新聞上才得知自家要被改建成遊民所，至今都沒有收到管理公司或市府的通知，是看見大樓重新安排的電線和門口的告示才恍然大悟。

他不滿地指出，市府沒有提供任何補助或過渡措施，甚至大樓內部的修繕也已拖延許久，突然又要入住近百戶家庭，恐影響到女兒的學校。

州眾議員鄭永佳表示，市府若已關閉逾50個庇護所，應將該址改建為遊民所，或是將閒置住宅單位改為「第八項租金補助券」(Section 8 Vouchers)補貼房，而非忽視民眾聲音，執意安排在住有無數家庭的社區。 州眾議員鄭永佳表示，市府若已關閉逾50個庇護所，應將該址改建為遊民所，或是將閒置住宅單位改為「第八項租金補助券」補貼房。(記者馬璿╱攝影)