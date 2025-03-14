挺巴學生被捕 數百支持者衝川普大樓 警逮98人

抗議者均身著寫有「停止軍事增援以色列」等口號的紅色短袖，高舉橫幅。(圖片來自Jewish Voice for Peace官方IG)

紐約市警以非法入侵、拘捕等罪名，當場逮捕98名抗議者。(圖片來自Jewish Voice for Peace官方IG) 來自「猶太和平之聲(Jewish Voice for Peace)」的數百名抗議者13日湧入位於曼哈頓中城的川普 大樓，譴責川普政府拘捕哥倫比亞大學(Columbia University)挺巴學生哈利 勒(Mahmoud Khalil)；紐約市警以非法入侵、拘捕等罪名，當場逮捕98名抗議者。

自哈利勒因主導校內挺巴學運而被聯邦移民及海關執法局(ICE)逮捕起，在紐約各地舉行的抗議示威活動已發酵五日；13日約中午11時30分左右，主張解放巴勒斯坦、反對錫安主義的活動團體「猶太和平之聲」召集數百人在川普大廈大廳靜坐示威，抗議者均身穿寫有「停止軍事增援以色列」等口號的紅色短袖，舉起多張橫幅，並高呼「挑戰我們中的一個人，就要面臨我們全部；釋放哈利勒，解放巴勒斯坦」。 數百名抗議者湧入位於曼哈頓中城的川普大樓，譴責川普政府拘捕哥大挺巴學生哈利勒。(記者曹馨元╱攝影) 13日約11時30分左右，「猶太和平之聲」召集數百人在川普大廈大廳進行靜坐示威，要求釋放哥大被捕學生。圖片攝於下午2時，川普大樓附近路段遭封控。(記者曹馨元╱攝影)

警方表示，抗議者起初身著常服，分別通過正門及側門進入大廳後，才露出標有口號的短袖等「抗議裝備」；在警方警告抗議者離開無果後，警方通過非法入侵、妨礙公務、拘捕等罪名逮捕共98名示威者。

盡管哈利勒是一名擁有綠卡的美國永久居民，在他遭逮捕後，川普於社群媒體上發文稱，「ICE自豪地逮捕並拘留了哥大 校園內的激進外國親哈馬斯學生哈利勒」，並表示這只是未來更多逮捕的起點，誓言要將更多參與「支持恐怖主義、反猶太、反美國」活動的國際學生遞解出境。

約一周前，川普因該校未能有效遏止校園內的反猶主義為由，宣布計畫撤回哥倫比亞大學約4億元的聯邦補助與合約；哥大醫學院已宣布，有232個科研項目因此被切斷資金來源，而據臨時校長阿姆斯特朗(Katrina Armstrong)表態，哥大將「致力於與聯邦政府合作，以解決他們的合理憂慮」，13日哥大宣布，將對去年春天占據校園大樓示威的挺巴學生採取一系列紀律處分，包括開除學籍與停學。