州議會提案打擊不公商業行為 訂閱難取消、貸款霸王條款…都將被禁

州檢察長詹樂霞提出旨在打擊不公平商業行為、保護弱勢消費者或小企業權益的「公平商業行為提案」建議方案，並由州兩會議員在議會提交。(記者許君達╱攝影)

州檢察長詹樂霞(Letitia James)近期提出「公平商業行為提案」(FAIR Business Practices Act)的建議方案，並由州參議員科姆雷(Leroy Comrie)和州眾議員 拉舍爾(Micah Lasher)合作向州議會提出。提案旨在彌補紐約州 消費者保護法的漏洞，擴大「欺騙性」商業行為的定義和受保護的對象範圍、提升處罰額度並增強檢察官的執法權限。

根據提案，將對新形式網路欺詐、誘導性貸款 以及霸王條款等損害消費者利益的行為加強監管。據悉，提案將導致消費者在無法合理規避的情況下受到重大損害定義為「不公平」的行為，將利用信息不對侵害消費者權益定義為「濫用」行為，並將這兩種行為增加到被現有法律所禁止的「欺騙性」商業行為之中。

例如，利用冗長服務條款導致用戶難以取消付費訂閱、汽車經銷商扣押客戶身分證件，並收取附加或報修費用、利用消費者英語水平有限而故意提供晦澀難懂的報價等，都將被禁止。

根據提案，受消費者保護法保護的對象除個人外，企業，尤其是小型企業和非營利機構也被列入。而在司法程序上，當前的法律要求欺詐行為必須「對公眾產生影響」才能被起訴，提案則放寬限制，即使一對一的欺詐行為也可以被執法部門追究責任，且允許受害者提告。

此外，對違法企業的罰款金額也有所提升，最低罰款額度達到1萬5000元，或可處以違法所得的三倍罰金，而如果受害人屬於長者、退伍軍人或身心障礙者等弱勢群體，違法企業還將面臨5000至1萬元的額外處罰。提案還特別針對消費者投訴高發的房屋租賃和金融貸款服務做出了更詳細的欺詐預防規定。

詹樂霞表示，紐約州現行的消費者保護法訂於1970年，其中的規定範圍狹窄且已落後於時代的發展，新提案旨在修補舊法的漏洞，更好地保護消費者的權益。她還強調，目前全美已有47個州實行了旨在禁止不公平商業行為的法律，紐約作為「藍州」，已遠遠落後。