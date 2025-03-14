市議會批准大都會公園重新畫區 未來發展取決於州府決策

紐約市議會日前以41票贊成、2票反對，通過大都會公園的重新畫區案，計畫將花旗球場西側約50畝停車場改建為娛樂與商業綜合區，包括賭場、酒店、餐飲與公共空間。(取自大都會公園官網)

紐約市 議會日前以41票贊成、2票反對通過大都會 公園(Metropolitan Park)重新畫區案，計畫將花旗球場(Citi Field)西側約50畝停車場改建為娛樂與商業綜合區，包括賭場、酒店、餐飲與公共空間。該決議完成統一土地使用審查程序(ULURP)，但仍需市長審閱，且不代表計畫最終落實。

該計畫由紐約大都會隊(Mets)老闆科恩(Steve Cohen)與硬石國際(Hard Rock International)推動，投資額預計80億元，聲稱將創造2萬3000個工作機會，並改善交通與基礎設施。計畫內容包括建25畝公園、翻新地鐵站及擴展道路與自行車道。

市議員莫亞(Francisco Moya)支持此案，稱將促進經濟發展，並提供「百分百的工作機會」，但此計畫仍需獲得州級賭場許可，最終落實尚未確定。

市規畫局、皇后區 區長及六個社區委員會曾表態支持，開發商提供的數據顯示，參與ULURP審查的社區委員會中，83%成員投票贊成畫區變更。2023年與2024年兩次調查顯示，皇后區居民對計畫支持率分別為78%與80%，但部分社區組織質疑調查的代表性，認為未涵蓋所有受影響社區，尤其是低收入與移民群體。

該案亦引發爭議，批評者擔憂賭場將導致賭博成癮、房價上漲、生活成本增加，並改變公共空間用途。部分社區組織認為，開發商舉行的社區會議未充分回應反對的聲音，此外，該地法律上屬紐約市公園用地，變更用途需經州立法機構批准。

開發方表示，若無法獲得州府發放的賭場許可，計畫將不會推進。目前州政府計畫年底前發放三張下州賭場執照，競爭者包括有意在時報廣場、康尼島、長島及布朗士等地開發賭場的開發商，其中兩張預計將授予現有的賽馬場賭場(Racinos)，剩餘的一張牌照競爭激烈。