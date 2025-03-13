我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

印第安納州女開車睡著摔進水溝 靠1物吸水撐6天存活

名表、海洋拉娜、Dyson... 7奢侈品好市多買半價

孫中山逝世100年 紐約中華公所獻花緬懷

記者許君達／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中華公所屬下數十家僑團均派出代表參加大會，向國父獻花並三鞠躬致敬。(記者許君達／攝影)
中華公所屬下數十家僑團均派出代表參加大會，向國父獻花並三鞠躬致敬。(記者許君達／攝影)

紐約中華公所12日舉辦國父孫中山先生逝世100周年紀念大會，並在華埠哥倫布公園向孫中山雕像獻花。公所主席朱超然、駐紐約台北經濟文化辦事處處長李志強、紐約華僑文教中心主任陳永豐等出席，公所屬下七大僑團及其他數十家僑團均派代表到場，向孫中山遺像敬獻花籃。

紐約中華公所舉辦紀念國父孫中山逝世100周年大會。(記者許君達／攝影)
紐約中華公所舉辦紀念國父孫中山逝世100周年大會。(記者許君達／攝影)

紀念大會遵循傳統流程，由國民黨美東支部成員主持，全場保持肅穆，不設致詞環節。大會開始後，分別演奏美國及中華民國國歌，隨後全體成員面向孫中山遺像三鞠躬。在獻花環節，李志強、陳永豐和朱超然分別代表經文處、僑教中心和中華公所首先向其敬獻花籃並三鞠躬致意。美東聯成公所、紐約台山寧陽會館、美國安良工商總會、美洲協勝公會、紐約中華總商會、紐約洪門致公堂及國民黨美東支部七大僑團代表隨後各自獻花並三鞠躬，然後由其他僑團代表依次獻花。

參與大會的代表前往華埠哥倫布公園的孫中山雕像前獻花致敬。(記者許君達／攝影)
參與大會的代表前往華埠哥倫布公園的孫中山雕像前獻花致敬。(記者許君達／攝影)

紀念大會結束後，所有代表移步前往哥倫布公園孫中山雕像前，由李志強和朱超然分別代表中華民國政府和紐約僑界再次敬獻花籃。此外，中華公所還向所有出席代表發放主題紀念冊，致敬孫中山先生創立民國的功績、並介紹孫中山與紐約僑社和中華公所的歷史淵源。

中華公所主席朱超然向孫中山雕像獻花。(記者許君達／攝影)
中華公所主席朱超然向孫中山雕像獻花。(記者許君達／攝影)

出席活動的還包括經文處行政組長許益源、僑務組長黃麗萱、中華公所顧問伍銳賢、曾偉康及所有職員等。

中華民國 國民黨 華埠

上一則

法拉盛雞欄 政府檢驗保證放心選購買十送一活動，再送新鮮土雞蛋一打

下一則

紐約客談／地鐵安保升級 校園安全卻遭忽視
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

大紐約客家會27周年 推數位、年輕化

大紐約客家會27周年 推數位、年輕化
美京中華會館紀念國父逝世百年 舉行追思會

美京中華會館紀念國父逝世百年 舉行追思會
孫中山先生的精神遺產 反思台灣的民主現狀

孫中山先生的精神遺產 反思台灣的民主現狀
孫中山與中華民國台灣

孫中山與中華民國台灣

熱門新聞

在哥倫比亞大學領導反以挺巴示威活動的巴勒斯坦裔社運人士哈利勒。(美聯社)

領導反以 巴勒斯坦裔哥大研究生被ICE拘捕 吊銷綠卡

2025-03-09 18:29
遭到司法部起訴的孫雯(右)、胡驍(左)夫婦。（路透）

WSJ：涉任中國代理人 孫雯夫婦在美獲利龐大

2025-03-08 19:20
林慶甫表示，未來幾年餐飲市場仍將處於高度競爭狀態，即使是大型連鎖品牌也未必能穩定獲利，短期內法拉盛的投資環境並不樂觀。(記者尤昱程╱攝影)

經營15年不敵店租飛漲 法拉盛這家台式烘焙坊將熄燈

2025-03-06 19:23
一名違反入境條件的中國籍男子因涉嫌性販運，在緬因州被當地警方逮捕並移交至ICE，目前正在ICE的拘留中心等待遣返。(取自ICE官網)

中國公民在緬因州涉性販運被捕 移交至ICE將遣返

2025-03-10 07:40
紐約長島8日發生多起灌木叢火災。（美聯社）

紐約長島發生多起山火 霍楚宣布進入緊急狀態

2025-03-09 22:12
華爾街日報報導指出，檢方指控前紐約州政府華裔官員孫雯(右二)收受中國政府提供的資金，將不法收入挪入母親帳戶以及丈夫胡驍(左二)經營的生意。(本報檔案照)

檢方指控孫雯涉收中資洗錢 不法收入投入母親帳戶及胡驍生意 大買豪宅、豪車

2025-03-09 05:33

超人氣

更多 >
好市多幸運粉絲 花260元買到市價2千元威士忌

好市多幸運粉絲 花260元買到市價2千元威士忌
金秀賢逼還7億 金賽綸手腕都是傷…鄰居：她常在樓梯哭

金秀賢逼還7億 金賽綸手腕都是傷…鄰居：她常在樓梯哭
金賽綸曾哀求「不要玩弄我」金秀賢喊結婚 手段曝光

金賽綸曾哀求「不要玩弄我」金秀賢喊結婚 手段曝光
南加華人豪宅內遭槍擊致死 年幼兒或目睹父被殺

南加華人豪宅內遭槍擊致死 年幼兒或目睹父被殺
今年若出現經濟衰退 如何自保？

今年若出現經濟衰退 如何自保？