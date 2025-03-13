孫中山逝世100年 紐約中華公所獻花緬懷

中華公所屬下數十家僑團均派出代表參加大會，向國父獻花並三鞠躬致敬。(記者許君達／攝影)

紐約中華公所12日舉辦國父孫中山先生逝世100周年紀念大會，並在華埠 哥倫布公園向孫中山雕像獻花。公所主席朱超然、駐紐約台北經濟文化辦事處處長李志強、紐約華僑文教中心主任陳永豐等出席，公所屬下七大僑團及其他數十家僑團均派代表到場，向孫中山遺像敬獻花籃。

紐約中華公所舉辦紀念國父孫中山逝世100周年大會。(記者許君達／攝影)

紀念大會遵循傳統流程，由國民黨 美東支部成員主持，全場保持肅穆，不設致詞環節。大會開始後，分別演奏美國及中華民國 國歌，隨後全體成員面向孫中山遺像三鞠躬。在獻花環節，李志強、陳永豐和朱超然分別代表經文處、僑教中心和中華公所首先向其敬獻花籃並三鞠躬致意。美東聯成公所、紐約台山寧陽會館、美國安良工商總會、美洲協勝公會、紐約中華總商會、紐約洪門致公堂及國民黨美東支部七大僑團代表隨後各自獻花並三鞠躬，然後由其他僑團代表依次獻花。

參與大會的代表前往華埠哥倫布公園的孫中山雕像前獻花致敬。(記者許君達／攝影)

紀念大會結束後，所有代表移步前往哥倫布公園孫中山雕像前，由李志強和朱超然分別代表中華民國政府和紐約僑界再次敬獻花籃。此外，中華公所還向所有出席代表發放主題紀念冊，致敬孫中山先生創立民國的功績、並介紹孫中山與紐約僑社和中華公所的歷史淵源。

中華公所主席朱超然向孫中山雕像獻花。(記者許君達／攝影)

出席活動的還包括經文處行政組長許益源、僑務組長黃麗萱、中華公所顧問伍銳賢、曾偉康及所有職員等。