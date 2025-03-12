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4億撥款被砍 哥大232項科研項目取消

記者曹馨元╱紐約報導
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自以哈戰爭爆發以來，哥大一直處於全美挺巴學運的輿論中心，川普政府則指控其縱容「反猶運動」。(記者曹馨元╱攝影)
自以哈戰爭爆發以來，哥大一直處於全美挺巴學運的輿論中心，川普政府則指控其縱容「反猶運動」。(記者曹馨元╱攝影)

川普政府在周前宣布取消哥倫比亞大學(Columbia University)4億元聯邦資助，稱是因校內「持續發生暴力、恐嚇及反猶騷亂」；根據媒體報導，哥大歐文醫學中心(Irving Medical Center)的數百位研究人員，現已開始收到撥款遭撤銷的通知。

哥大瓦格洛斯內外科醫學院精神病院主席戈登博士(Dr. Joshua Gordon)於10日致信教職員，通知他們美國國家衛生研究院(NIH)將終止歐文醫學中心的232項科研項目撥款，被終止的項目數量，約占該中心研究項目的四分之一。

此前，由於NIH大幅削減聯邦撥款，哥大內外科醫學院已暫停招收新教職工，且為確保財務靈活性，差旅、採購、活動等項目也被叫停。在川普政府指控哥大縱容「反猶運動」，並取消4億元聯邦資金的背景下，哥大的研究人員正面臨更大的不確定性。

根據戈登博士的郵件，NIH已向哥大發送了一份被終止撥款的項目清單，也將「盡快」與受影響的研究人員聯繫；他補充說，大學正在「努力制定策略」，以減輕撥款被砍所導致的影響。

自以哈戰爭於2023年秋爆發以來，哥大一直處於全美挺巴學運的輿論中心；在川普政府宣布4億撥款被撤後，哥大臨時校長阿姆斯特朗(Katrina Armstrong)表示，該校將「致力於與聯邦政府合作，以解決他們的合理憂慮。」

另一方面，批評人士則指出，川普政府將聯邦撥款作為籌碼，實則打壓了校園內的言論自由。校方配合聯邦政府的做法也引起部分教職工、學生不滿；根據小紅書上多名哥大學生發帖，哥大經濟學教授比約恩(Isaac Bjorke)已致信學生，表示自己在本學期後將離開哥大，「在目前的狀況下，繼續教學讓我感到羞恥。」

哥大 川普 聯邦政府

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