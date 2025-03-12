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房產稅減免講座 減輕民眾財務負擔

記者尤昱程╱紐約報導
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許多社區長者前來聆聽說明會。(記者尤昱程╱攝影)
許多社區長者前來聆聽說明會。(記者尤昱程╱攝影)

由州參議員劉醇逸攜手市府及州府官員舉辦的房產稅減免與租金豁免說明會，日前在法拉盛圖書館舉行最後一場。市財政局(DOF)代表向居民解釋減免資格、申請流程及常見問題，協助符合條件者降低稅務負擔。

市財政局外展主任馬霍尼(Kieran Mahoney)表示，此次活動旨在向新屋主提供房產稅減免資訊，並讓居民與評估員面對面交流，了解房產估值與市場價格。他指出，符合減免資格者，包括年滿65歲且年收入低於5萬8399元的長者、殘障屋主、退伍軍人、神職人員及犯罪受害者，殘障屋主無年齡限制，但收入須符合相同標準。

申請者須於15日(周六)前提交相關文件，長者與殘障屋主需提供2023年收入證明，退伍軍人需提交退伍證明(DD-214)，神職人員則需提供職業證明。馬霍尼提醒，申請人應確保資料齊全，並留意財政局可能發出的補件通知，以免影響資格。

根據市財政局，紐約市提供多項房產稅減免計畫，申請人需符合相應資格，並在截止日期前提交完整文件，以確保減免適用於下一財政年度。其中，STAR計畫(School Tax Relief)適用於年收入不超過25萬元的房主，而增強STAR計畫針對年滿65歲且收入低於10萬7300美元的個人，長者與殘障屋主房產稅減免可降低最多50%的房產應稅估值。

除了個人減免，市財政局亦提供合作公寓(Co-op)與公寓(Condo)的整體稅務減免，由建築管理公司或董事會統一申請，而非個別屋主自行辦理。

財政局提醒，房產稅減免並不會自動生效，申請人須於15日(周六)前提交申請，部分計畫則需定期續約。居民可透過市財政局網站或撥打311查詢詳情，網址www.nyc.gov/ownerexemption。

由州參議員劉醇逸攜手市府及州府官員舉辦的房產稅減免與租金豁免說明會，日前在法拉盛...
由州參議員劉醇逸攜手市府及州府官員舉辦的房產稅減免與租金豁免說明會，日前在法拉盛圖書館舉行最後一場。(記者尤昱程╱攝影)

租金 法拉盛 紐約市

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