房產稅減免講座 減輕民眾財務負擔

許多社區長者前來聆聽說明會。(記者尤昱程╱攝影)

由州參議員劉醇逸攜手市府及州府官員舉辦的房產稅減免與租金 豁免說明會，日前在法拉盛 圖書館舉行最後一場。市財政局(DOF)代表向居民解釋減免資格、申請流程及常見問題，協助符合條件者降低稅務負擔。

市財政局外展主任馬霍尼(Kieran Mahoney)表示，此次活動旨在向新屋主提供房產稅減免資訊，並讓居民與評估員面對面交流，了解房產估值與市場價格。他指出，符合減免資格者，包括年滿65歲且年收入低於5萬8399元的長者、殘障屋主、退伍軍人、神職人員及犯罪受害者，殘障屋主無年齡限制，但收入須符合相同標準。

申請者須於15日(周六)前提交相關文件，長者與殘障屋主需提供2023年收入證明，退伍軍人需提交退伍證明(DD-214)，神職人員則需提供職業證明。馬霍尼提醒，申請人應確保資料齊全，並留意財政局可能發出的補件通知，以免影響資格。

根據市財政局，紐約市 提供多項房產稅減免計畫，申請人需符合相應資格，並在截止日期前提交完整文件，以確保減免適用於下一財政年度。其中，STAR計畫(School Tax Relief)適用於年收入不超過25萬元的房主，而增強STAR計畫針對年滿65歲且收入低於10萬7300美元的個人，長者與殘障屋主房產稅減免可降低最多50%的房產應稅估值。

除了個人減免，市財政局亦提供合作公寓(Co-op)與公寓(Condo)的整體稅務減免，由建築管理公司或董事會統一申請，而非個別屋主自行辦理。