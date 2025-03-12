賓州車站推出「美麗、古典、交通便利」重建方案 復刻60年代設計

沃什本的方案將會讓賓州車站向南擴建至31街，美國鐵路公司曾表示，這是容納額外或車流量的必要做法。(圖片來自Grand Penn官網)

非營利組織「大賓州 車站社區聯盟(Grand Penn Community Alliance)」11日在紐約歷史協會(New York Historical Society)，展示了其為賓州車站(Penn Station)設計的重建構想，突出古典風格；這項「合算且創新」的方案也將於不久後，提交至美國運輸部(USDOT)及紐約州府。

目前，由於使用賓州車站的運輸系統，包括Amtrak、地鐵 、NJ Transit等，均提出要擴大運載量；因此，賓州車站也需要重新設計，容納更多的客流量。這項名為「大賓州車站(Grand Penn)」的方案，由前任紐約市 首席城市規畫師(chief urban designer)沃什本(Alexandros Washburn)主導，將集中建設一個「美麗、古典、交通便利」的火車站大廳。

圖為原賓州車站。(圖片來自Grand Penn官網)

在沃什本的設計中，火車站將重建古希臘羅馬式圓柱外牆，與1960年代前賓州車站的設計十分相似；此外，火車站大廳也將設有原賓州車站標誌性時鐘的複製品。大廳內將容納一系列餐廳和商店，同時也擬建一座「與布萊恩公園(Bryant Park)同等規模」的公園，以供通勤車在候車時使用。

火車站大廳也將設有原賓州車站標誌性時鐘的複製品。(圖片來自Grand Penn官網)

沃什本表示，該方案也包括重建麥迪遜廣場花園(Madison Square Garden)，總耗資約75億元；他補充說，相較目前其他擴建車站的計畫相比，他的方案更加合算，因為在各方案價格相似的情況下，沃什本的方案所需工程量較小。

在沃什本的設計中，火車站將重建古希臘羅馬式圓柱外牆，與1960年代前賓州車站的設計十分相似。(圖片來自Grand Penn官網)

據悉，推動這項方案的聯盟由全國公民藝術協會(National Civic Art Society)資助，而該協會則由紐約金融家克林斯坦(Thomas Klingenstein)所支持，他在2024年選舉期曾向共和黨捐款超過1000萬元。克林斯坦曾讚美古典建築，而川普總統在上任後也指示聯邦機構，要確保公民建築是「尊重地區性、傳統性和古典建築經典的。」

沃什本的方案將會讓賓州車站向南擴建至31街，美國鐵路公司(Amtrak)曾表示，這是容納額外或車流量的必要做法；但此舉也將拆毀一整個街區，在部分中城居民間引發爭議。