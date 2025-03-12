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羊頭灣藥店店員被毆 動手女客逃逸 警方公布嫌犯照片追緝

記者胡聲橋／紐約報導
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羊頭灣一家藥店店員近日遭顧客襲擊，警方通緝嫌犯。(警方提供)
羊頭灣一家藥店店員近日遭顧客襲擊，警方通緝嫌犯。(警方提供)

布碌崙(布魯克林)羊頭灣華商聚集區一家藥店的店員近日遭到客戶的襲擊，警方11日公布了這起襲擊案的嫌犯照片，希望知情者及時與警方聯繫。該藥店店主表示，在這個社區，無論什麼族裔，都應該站出來反對這種暴力行徑。

警方稱，這起暴力事件發生在羊頭灣U大道交海洋大道處的一家藥店。2月28日上午大約9時30分，一名不明身分的女子進入這家藥店，與一名53歲女子發生爭吵，爭吵很快升級，這名女嫌犯伸手打了受害者的臉，還把一件物品扔到了受害女性的臉上。事件發生後，女嫌犯步行逃離現場，去向不明。急救人員趕到現場後，將受害者送到布碌崙西奈山醫院(Mount Sinai Brooklyn Hospital)接受治療，醫護人員處理了她的面部傷口和瘀青，患者傷情穩定。

藥店店主艾爾博格(Elberg)先生說，這名53歲的受害女性是藥店店員，事發當天剛上班不久。艾爾博格表示，這名女嫌犯當時說要退貨，因為這名店員自己做不了主，告訴女嫌犯下午再到店內，她老闆會處理此事。這本來是一件很正常的事情，沒想到女嫌犯突然暴怒，還動手打了女店員。

艾爾博格說，他的藥店周圍有許多華人商家，他自己就先後雇用過四名華裔店員，印象非常好。他說，不管是俄羅斯人、華人還是日本人，都應該將這種暴力事件曝光並加以譴責，將肇事者繩之以法，社區絕不能容忍這種暴力行為。

根據警方的描述，這名女嫌犯身高大約5呎5吋，中等身材，留著黑色長髮，膚色中等。她最後一次出現時身穿黑色夾克和灰色運動褲。

警方呼籲民眾看到與照片和視頻中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在X平台上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

布碌崙 華人 華裔

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