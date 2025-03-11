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金兌錫擔任旅遊藝術體育委員會主席 社區齊聚提建議

記者高雲兒╱紐約即時報導
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活動由法拉盛華人(工商)促進會首席顧問杜彼得和法拉盛市政廳執行藝術總監Ellen Kodadek共同主持。(與會者提供)
活動由法拉盛華人(工商)促進會首席顧問杜彼得和法拉盛市政廳執行藝術總監Ellen Kodadek共同主持。(與會者提供)

為慶祝紐約州眾議員金兌錫新任紐約州議會旅遊公園藝術及體育發展委員會主席一職，並為其未來工作方向提供建議，眾多社區人士8日在法拉盛市政廳舉辦了一場社區招待會。據悉，金兌錫的新職務將負責監督每年超過20億元的州政府資金和補助分配，因此活動重點圍繞如何有效利用這些資源，促進旅遊、體育、藝術等領域的發展，並支持本地社區的經濟與文化成長。活動由法拉盛華人(工商)促進會首席顧問杜彼得和法拉盛市政廳執行藝術總監Ellen Kodadek共同主持。

紐約州藝術委員會(NYSCA)幕僚長阿德勒(Abby Adler)在祝賀金兌錫擔任新職的同時，強調藝術在現代社會中的重要性，認為藝術是必需品而非奢侈品，且NYSCA每年向全州數千名藝術家和組織提供數億元的資金支持。金兌錫對能聽到來自不同背景的嘉賓和發言者的意見表示感謝。

接下来的討論會由亞美正義聯盟(LAANY)主席李立民主持，並還進行了觀眾問答環節，進一步收集社區對金兌錫新職務的支持與建議。除此以外，圓桌討論的參與者還包括：皇后區第七社區委員會主席安培林(Chuck Apelian)、韓國裔美國人遺產博物館館長金明善(Minsun Kim)、韓國社區服務青年發展主任Teresa Baik、Kissena Synergy創辦人陳慧媚(Leona Chin)、Lara Gregory律師事務所負責人Lara Gregory，以及美國亞裔地產協會紐約東區會長Michael Wang。

與會者都認為，通過加強對旅遊、體育、藝術等領域的支持，社區將迎來更多的成長與繁榮。金兌錫表示，他將積極推動這些建議的落實，並繼續與社區緊密合作，為法拉盛及周邊地區的居民創造更多機會與福祉

金兌錫和活動組織者還感謝了所有共同贊助活動的團體，包括法拉盛華商會、法拉盛市政廳、Access Future、美國針灸協會、ARREA紐約東區、韓國社區服務、Kissena Synergy、亞裔成人日間護理協會、世界華人當代藝術家協會、法拉盛工薪家庭協會、Lara Gregory律師事務所、紐約亞裔美國人聯盟、韓國裔美國人遺產博物館、紐約公共安全巡邏隊、紐約輔導中心、紐約青年藝術基金會、紐約數據科學學院、Rise Now Inc.，以及慈濟基金會。

为慶祝紐約州眾議員金兌錫新任紐約州議會旅遊公園藝術及體育發展委員會主席一職，並為...
为慶祝紐約州眾議員金兌錫新任紐約州議會旅遊公園藝術及體育發展委員會主席一職，並為其未來工作方向提供建議，眾多社區人士8日在法拉盛市政廳舉辦了一場社區招待會。(金兌錫辦公室提供)

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