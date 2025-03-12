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大紐約客家會27周年 推數位、年輕化

記者尤昱程╱紐約報導
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大紐約客家會近日在法拉盛喜來登酒店舉行創會27周年聯歡會，近300人出席。(記者尤昱程╱攝影)
大紐約客家會近日在法拉盛喜來登酒店舉行創會27周年聯歡會，近300人出席。(記者尤昱程╱攝影)

大紐約客家會近日在法拉盛喜來登酒店舉行創會27周年聯歡會，近300人出席。大紐約客家會會長鍾艾霖表示，社團歷經27年發展，需迎合時代變遷，推動數位化與年輕化轉型，以吸引年輕世代參與。現場活動豐富，包括客語小教室、客家歌曲表演，以及最大獎由華航贊助的紐約飛往台北來回機票。

州眾議員金兌錫辦公室高級顧問楊愛倫(右二)出席活動並代表頒發表揚狀。(記者尤昱程...
州眾議員金兌錫辦公室高級顧問楊愛倫(右二)出席活動並代表頒發表揚狀。(記者尤昱程╱攝影)

鍾艾霖表示，創會成員大多為早期移民，隨著年齡增長，參與度下降，而第二代多在美國成長，對傳統客家社團的認同感相對較低，因此社團須調整策略，以年輕人熟悉的方式吸引參與，她說，「老一輩需要拋棄過去的方式，改用新方法，這樣才能讓大紐約客家會走過下一個27年。」

因此在過去一年，客家會進行方向上的調整，讓活動更符合年輕人興趣，例如透過Instagram、Facebook等社群媒體加強宣傳，並舉辦「台灣節」、「一家一菜」等活動，提升社會關注。

活動當天，駐紐約台北經濟文化辦事處處長李志強、紐約中華公所主席朱超然及多位社團領袖出席，顯示大紐約客家會在社區的重要性。鍾艾霖說，這些貴賓願意參與，是因為看到客家會積極投入文化推廣與發展，並與國際客家組織建立聯繫。

紐約華僑文教中心主任陳永豐表示，大紐約客家會在文化傳承方面的努力值得肯定，特別是對年輕族群的關注。他提到，去年該中心與客家會合作舉辦藍染工作坊，成果顯著，並特別製作三大幅客家藍染作品展示於中心，體現傳統技藝的延續。

鍾艾霖最後強調，隨著時代變遷，人與人之間的互動方式改變，但面對面交流仍然重要。他希望透過更多符合年輕人需求的活動，促進社群聯繫，讓客家文化能夠在新一代中持續傳承發展。

市議員黃敏儀、州參議員劉醇逸辦公室代表主任盧美華、州眾議員金兌錫辦公室高級顧問楊愛倫、紐約東華協會主席、紐約台灣會館理事長蘇春槐、紐約台灣商會會長林慶甫等人皆出席活動。

州參議員劉醇逸辦公室代表主任盧美華(左二)出席活動並代表頒發表揚狀。(記者尤昱程...
州參議員劉醇逸辦公室代表主任盧美華(左二)出席活動並代表頒發表揚狀。(記者尤昱程╱攝影)

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