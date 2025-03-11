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在Q44公車上裸露猥褻 警追緝男嫌

記者尤昱程／紐約報導
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警方近日公布一名涉嫌在法拉盛公車上猥褻的嫌疑人照片，呼籲知情者提供線索，以協助緝捕。(市警提供)
警方近日公布一名涉嫌在法拉盛公車上猥褻的嫌疑人照片，呼籲知情者提供線索，以協助緝捕。(市警提供)

市警109分局警方正在追緝一名男子，日前他於法拉盛Q44公車上對一名19歲女子裸露猥褻，並非禮觸摸受害者，隨後逃逸。警方已公布監視器畫面，呼籲公眾提供線索。

根據警方消息，案發時間為2月27日晚間8時30分左右，該名男子在公車行經北方大道(Northern Blvd.)時接近受害者，當眾裸露身體並進行不雅行為，隨後伸手觸摸受害者臀部後離開。受害者未受傷，嫌犯仍在逃。

警方形容嫌犯為膚色較淺、中等身材的男子，留有凌亂黑髮及深色稀疏山羊鬍。最後一次被看見時，他身穿白色Emirates長袖球衣(袖子有黑色條紋)、黑色長褲、黑灰色運動鞋，並背著一個棕色背包。

警方已公開其搭乘Q44公車的監視器畫面，並呼籲知情人士提供線索，民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

根據最新CompStat數據，截至2日，109分局今年共通報5起大眾運輸相關犯罪案件，較去年同期的3起增加2起，增幅達66.7%。另有19起性犯罪案件，與去年同期持平。

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