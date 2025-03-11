百萬人要求釋放哥大挺巴學生 聯邦法官叫停遞解

移民和海關管理局(ICE)執法人員在哥大學生公寓內逮捕領導校園示威的巴勒斯坦裔研究生哈利勒(中)。圖為哈利勒去年6月在校園就以巴衝突對媒體發表意見。(路透)

哥倫比亞大學畢業生哈利 勒(Mahmoud Khalil)因其在校園挺巴學運中的主導角色，於8日遭聯邦移民及海關執法局(ICE )逮捕並拘留。儘管哈利勒持有綠卡 ，他仍於10日被移送至路易斯安那州中部的ICE處理中心；同日，聯邦法官下令叫停針對哈利勒的遞解出境程序。

根據領英(LinkedIn)資料，哈利勒在去年12月畢業於哥大國際事務學院(SIPA)，具有巴勒斯坦血統，並活躍於哥大校園內的挺巴學運。哈利勒的律師格里爾(Amy Greer)表示，在哈利勒於學校公寓內遭ICE探員突襲並拘捕後，探員透過電話告知她，此次行動是執行國務院的命令，以撤銷哈利勒的學生簽證；當她提醒探員哈利勒持有美國永久居民身分(綠卡)時，對方則回應，他們也將撤銷他的綠卡。

吊銷綠卡的案例並不常見，通常僅會在綠卡申請人曾在申請時作不實陳述、未能維持在美國的居住權或被判有罪等情況下才遭撤銷，且只有移民法官可以下達撤銷命令。然而，國務卿魯比歐(Marco Rubio)在社群媒體X上發帖承諾，「我們將吊銷哈瑪斯支持者的簽證或綠卡，以便驅逐他們」。

截止10日晚6時30分，要求立即釋放哈利勒的請願已收集到超過165萬人次的聯合簽署；同時，數以千計的抗議者也在同日下午於曼哈頓下城的ICE大樓附近召集緊急示威，要求釋放哈利勒。

最終，曼哈頓聯邦法官福爾曼(Jesse Furman)叫停了對於哈利勒的遞解出境程序，表示「除非法院另有命令，否則哈利勒不得被帶離美國」；對此，福爾曼安排在12日上午11時30分舉行法庭聽證會。

川普在上任後簽署的行政命令規定，要在簽發簽證時，對鼓吹外國恐怖分子的人士保持警覺。在哈利勒遭逮捕後，川普於Truth Social上發帖稱，「ICE自豪地逮捕並拘留了哥大校園內的激進外國親哈馬斯學生哈利勒」，並表示「這將是更多逮捕的起點」；國土安全部發言人也稱，此次逮捕行動是對川普行政命令的支持。