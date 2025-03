法拉盛夏令營資源會 16日登場

夏令資源會將於16日在法拉盛圖書館舉辦,屆時將有數十家教育組織在現場為家長介紹種類豐富的夏令營活動。(記者尤昱程╱攝影)

市議員黃敏儀(Sandra Ung)10日與多個提供夏令營課程的機構代表召開記者會,宣布她每年舉辦的夏令營資源會(Summer Camp Fair)將於16日(周日)下午1時至3時在法拉盛 圖書館(Flushing Library)舉行,幫助家長瞭解暑假期間的各種課程選項,並現場與機構代表洽詢報名事宜。

黃敏儀表示,法拉盛及周邊地區有眾多優質的夏令營,提供各類學術及娛樂活動,但選擇繁多,也讓家長難以比較費用、課程內容與時段,「博覽會讓家長能直接與機構代表面對面交流,獲取第一手資訊,為孩子找到最合適的暑期活動。」

這是法拉盛圖書館連續第三年承辦該活動,館長曾陽(Yang Zeng)表示,「去年活動吸引超過100個家庭,今年希望吸引更多家長參與,提前規畫暑期行程。」

目前已有多個機構確定參與,包括華人 家長會(Chinese American Parents Association, CAPA)、KidzConnect 夏令營(First Baptist Church of Flushing)、SG Academy、亞洲育才協會(Asian American Coalition for Education)、紐約童軍俱樂部(The Boy's Club of New York)及韓裔社區服務中心(Korean Community Services of New York)等。

活動將提供營隊費用、報名條件及課程安排等資訊。例如,華人家長會在當地學校為K-8學生提供課程,紐約男童會則在法拉盛會所及紐約上州 營地開設七至17歲適齡課程。

華人家長會會長黃德旺表示,該組織夏令營上午提供學術課程,下午安排娛樂活動,「我們期待與家長分享課程詳情,幫助孩子度過充實的暑假。」

夏令營資源會活動將於16日(周日)下午1時至3時在法拉盛圖書館舉行,家長可現場與營隊代表交流,瞭解各機構提供的課程內容、費用與報名資訊,更多資訊可洽黃敏儀辦公室,電話(718)888-8747。