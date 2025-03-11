我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國陷入經濟衰退？消費者支出是觀察重點

川普力挺馬斯克：明天一早就去買一輛特斯拉

紀念疫情五周年 皇后區擬辦社區回顧活動

記者高雲兒╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
皇后區世界電影節、城市保健計畫以及皇后區公共圖書館的「皇后區記憶計畫」，將於19日(周三)晚上7時在長島市舉辦一場以反思與社區聯結為主題的特別活動。(主辦方提供)
皇后區世界電影節、城市保健計畫以及皇后區公共圖書館的「皇后區記憶計畫」，將於19日(周三)晚上7時在長島市舉辦一場以反思與社區聯結為主題的特別活動。(主辦方提供)

皇后區世界電影節(Queens World Film Festival)、城市保健計畫(MetroPlusHealth)以及皇后區公共圖書館的「皇后區記憶計畫」(Queens Memory Project)，將於19日(周三)晚上7時在長島市舉辦一場以反思與社區聯結為主題的特別活動，回顧疫情給社區帶來的影響。

今年3月19日是新冠疫情封鎖五周年紀念日，就在2020年3月19日，皇后區世界電影節成為全球首個完全線上舉辦的電影節，準時拉開了帷幕。當年，電影節展映了來自31個國家的191部影片，並舉辦了相關數字活動，所有內容均從創始人位於傑克遜高地的公寓中直播。 

與此同時，「皇后區記憶計畫」在封鎖初期啟動了「COVID-19項目」，為個人提供了一個分享經歷並通過公共項目、口述歷史訪談、播客聆聽會和數字倡議與他人聯結的平台。該項目結合檔案貢獻與原創訪談，發布了「我們成為的區：皇后區居民講述疫情生活」(The Borough We Became: Queens Residents On Life During COVID-19)。

這些成果都將在19日的這場名為「回顧過去，展望未來：紀念與聯結之夜」的活動上展示，包括「傾聽之旅」(Listening Tour)的精選內容以及「皇后區記憶計畫」的珍貴檔案。參與者將有機會體驗互動式地圖裝置，分享他們在疫情封鎖期間如何保持聯繫的故事，並觀看由皇后區世界電影節校友製作的短片。

作為皇后區世界電影節的支持者，城市保健計畫將為活動提供小吃， 活動將在The Local NYC的社區空間舉行，地址位於長島市44大道13-02號。 活動免費向公眾開放，但需提前通過queensworldfilmfestival.org或Eventbrite頁面進行預約。更多信息請訪問linktr.ee/queensmemory。

參與者將有機會體驗互動式地圖裝置，分享他們在疫情封鎖期間如何保持聯繫的故事。(主...
參與者將有機會體驗互動式地圖裝置，分享他們在疫情封鎖期間如何保持聯繫的故事。(主辦方提供)

皇后區 疫情 長島市

上一則

蔡英文也愛 台裔烘焙坊盈成 曼哈頓開分店

下一則

葛謨角逐紐約市長 共和黨支持率倍增
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

布碌崙民代攜手社區 將協助弱勢免費報稅

布碌崙民代攜手社區 將協助弱勢免費報稅
戴偉青辭世 一生奉獻各界悼念

戴偉青辭世 一生奉獻各界悼念
紐約市府「新生兒禮盒」皇后區等4醫院先推行

紐約市府「新生兒禮盒」皇后區等4醫院先推行
攔截近千張泰勒絲門票詐財逾63萬 兩嫌被捕

攔截近千張泰勒絲門票詐財逾63萬 兩嫌被捕

熱門新聞

在哥倫比亞大學領導反以挺巴示威活動的巴勒斯坦裔社運人士哈利勒。(美聯社)

領導反以 巴勒斯坦裔哥大研究生被ICE拘捕 吊銷綠卡

2025-03-09 18:29
遭到司法部起訴的孫雯(右)、胡驍(左)夫婦。（路透）

WSJ：涉任中國代理人 孫雯夫婦在美獲利龐大

2025-03-08 19:20
法拉盛一間超市日前發生誤認顧客行竊強行搜身，造成顧客身心受創。示意圖，非事發地點。（取材自pexels.com@Violetta Ramonaite）

法拉盛超市誤認他行竊強行搜身 七旬華裔長者骨折送醫

2025-03-04 19:33
林慶甫表示，未來幾年餐飲市場仍將處於高度競爭狀態，即使是大型連鎖品牌也未必能穩定獲利，短期內法拉盛的投資環境並不樂觀。(記者尤昱程╱攝影)

經營15年不敵店租飛漲 法拉盛這家台式烘焙坊將熄燈

2025-03-06 19:23
一名違反入境條件的中國籍男子因涉嫌性販運，在緬因州被當地警方逮捕並移交至ICE，目前正在ICE的拘留中心等待遣返。(取自ICE官網)

中國公民在緬因州涉性販運被捕 移交至ICE將遣返

2025-03-10 07:40
紐約長島8日發生多起灌木叢火災。（美聯社）

紐約長島發生多起山火 霍楚宣布進入緊急狀態

2025-03-09 22:12

超人氣

更多 >
這7件事「降級」 退休生活會更快樂

這7件事「降級」 退休生活會更快樂
防詐第一步 專家：關閉蘋果手機3項設定

防詐第一步 專家：關閉蘋果手機3項設定
「白雪公主」慘敗的高顏值 壞皇后太美氣勢壓全場

「白雪公主」慘敗的高顏值 壞皇后太美氣勢壓全場
沒等到二搭李昀銳… 孟子義傳合作「最帥中醫」張凌赫 網喊太般配

沒等到二搭李昀銳… 孟子義傳合作「最帥中醫」張凌赫 網喊太般配
美股4大指數下跌 川普罕見神隱 白宮回應了

美股4大指數下跌 川普罕見神隱 白宮回應了