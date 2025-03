紀念疫情五周年 皇后區擬辦社區回顧活動

皇后區世界電影節、城市保健計畫以及皇后區公共圖書館的「皇后區記憶計畫」,將於19日(周三)晚上7時在長島市舉辦一場以反思與社區聯結為主題的特別活動。(主辦方提供)

皇后區 世界電影節(Queens World Film Festival)、城市保健計畫(MetroPlusHealth)以及皇后區公共圖書館的「皇后區記憶計畫」(Queens Memory Project),將於19日(周三)晚上7時在長島市 舉辦一場以反思與社區聯結為主題的特別活動,回顧疫情 給社區帶來的影響。

今年3月19日是新冠疫情封鎖五周年紀念日,就在2020年3月19日,皇后區世界電影節成為全球首個完全線上舉辦的電影節,準時拉開了帷幕。當年,電影節展映了來自31個國家的191部影片,並舉辦了相關數字活動,所有內容均從創始人位於傑克遜高地的公寓中直播。

與此同時,「皇后區記憶計畫」在封鎖初期啟動了「COVID-19項目」,為個人提供了一個分享經歷並通過公共項目、口述歷史訪談、播客聆聽會和數字倡議與他人聯結的平台。該項目結合檔案貢獻與原創訪談,發布了「我們成為的區:皇后區居民講述疫情生活」(The Borough We Became: Queens Residents On Life During COVID-19)。

這些成果都將在19日的這場名為「回顧過去,展望未來:紀念與聯結之夜」的活動上展示,包括「傾聽之旅」(Listening Tour)的精選內容以及「皇后區記憶計畫」的珍貴檔案。參與者將有機會體驗互動式地圖裝置,分享他們在疫情封鎖期間如何保持聯繫的故事,並觀看由皇后區世界電影節校友製作的短片。