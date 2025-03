語言障礙 讓亞裔長島居民面臨歧視

報告顯示,語言障礙使亞裔長島居民面臨更多歧視及障礙。圖為此前為反對仇恨亞裔犯罪,民眾參加長島納蘇郡的反仇恨集會。(本報檔案照)

最新的一份研究報告顯示,盡管長島 的亞裔 居民人口大幅增長,然而,他們在投票、與警方接觸、或是在嘗試獲得公共資源的過程中仍在遭遇歧視 和障礙,67%的受訪人員由於語言障礙而遭受歧視,一半以上的受訪者表示他們或其家人在投票時遇到困難,八成則更傾向支持提供母語競選資料的參選人。

這份報告名為「亞裔的語言可及性評估:打破障礙,彌合鴻溝」(Asian American Language Accessibility Assessment: Breaking Barriers and Bridging Gaps),近日由總部位於長島賽奧塞(Syosset)的亞裔研究與參與研究所(Asian American Institute for Research and Engagement)及霍夫斯特拉大學(Hofstra University)國家郊區研究中心共同發表。在2023年及2024年,研究人員以焦點小組的形式,共訪談了378位長島亞裔。

研究結果表明,58.2%的受訪者表示他們在語言方面遇到困難,其中超過半數者在獲取緊急醫療服務、警方和消防服務及法律援助方面遭遇障礙;43.1%的英語語言能力有限者,在獲取包括學校和托兒服務等教育資源時遇到阻礙;在沒有英語語言障礙的受訪者中,90.9%表示他們的家庭成員曾遇到語言問題;67%的受訪者表示,由於語言障礙,他們曾遭受歧視,另有67%的人表示因口音問題而遭遇歧視。

報告還顯示,語言障礙還對公民參政議政產生了負面影響,超過一半的受訪者表示,他們或其家人在投票時遇到困難。82.2%的受訪者表示,他們更傾向於支持提供母語競選資料的參選人,這也顯示出「具有文化和語言包容性的政治宣傳至關重要」。

Newsday報導,長島中華協會梁培珍表示,她雖未參與調查,但對結果並不感到意外。「他們不敢開口說英語,」她談到當地一處老年中心的亞裔居民時說,「他們是移民,即便在美國生活了40年,英語口語對他們來說仍然很難。他們有口音,需要孩子幫忙聯繫市政機構處理各種事務。」

亞裔研究與參與研究所創辦人兼首席執行官莫扎瓦拉(Farrah Mozawalla)則表示,政府和醫療機構經常使用電話翻譯服務(language line)來應對不會說英語的客戶,但這種方式存在問題。通常,電話接通的翻譯員並不在政府或醫療機構內工作,對客戶所需的領域缺乏專業知識,這可能帶來「文化敏感性」的問題,或因「不同方言」而導致溝通困難,「使用電話翻譯服務時,有很多細微差別需要考量,而有些客戶會對此感到不適。」