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成大校友會換屆 新幹部拜會經文處

記者劉梓祁╱紐約報導
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成功大學校友會換屆，新任幹部於日前到曼哈頓拜會經文處。(校友會提供)
成功大學校友會換屆，新任幹部於日前到曼哈頓拜會經文處。(校友會提供)

成立已逾38年的大紐約區成功大學校友會日前完成換屆，新任正、副董事長耿揚名、李鎮宇與正、副會長葉俞君、黃燕怡，在創會會長鄭向元及前董事長何炳文的陪同下，於日前到曼哈頓拜會駐紐約台北經濟文化辦事處處長、同為成功大學校友的李志強，並就未來活動及合作進行交流。

交流中，新任幹部除邀請李志強出席3月22日於皇后區法拉盛舉行的春節團拜宴會外，也就加強校友會與經文處之間的互動與合作交換意見。根據校友會，與會人員包括處方行政組長許益源、教育組組長林逸、僑務組主任黃儷萱，以及台灣觀光署駐紐約辦事處主任莊靜真等。

李志強對於2018至2019年間畢業於成功大學，並在哥倫比亞大學(Columbia University)及紐約大學(NYU)取得學位後擔任校友會正、副會長的葉俞君與黃燕怡表示讚許，並對年輕校友投入校友會服務感到欣慰。據了解，李志強1992年畢業於成功大學外文系。

此外，中華民國總統賴清德亦曾就讀成大學士後醫學系，並於1994年在成大醫學院附設醫院擔任總醫師期間展開公共服務生涯，及受民進黨提名參與競選活動，後續歷任成大醫院臨床內科主治醫師、新樓醫院門診主治醫師等職務。

據了解，成功大學校友會於1986年底倡議籌組，並於1987年3月召開首次籌備茶會，同年9月在紐約上州成立，初創成員約70人，至今會員已增至數百人。自創會以來，其所舉辦活動涵蓋講座、比賽、野餐及聯誼等，並屢次接待母校師長與傑出校友。

成功大學校友會換屆，新任幹部於日前到曼哈頓拜會經文處。(校友會提供)
成功大學校友會換屆，新任幹部於日前到曼哈頓拜會經文處。(校友會提供)

紐約上州 中華民國 賴清德

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