我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國陷入經濟衰退？消費者支出是觀察重點

川普力挺馬斯克：明天一早就去買一輛特斯拉

法拉盛「Cubing Clash」魔術方塊表演賽 10歲王藝衡勝出

記者尤昱程╱紐約報導
The Cubicle創辦人俞忱(右)表示，來自中國的王藝衡(中)年紀輕輕便已刷新多項世界紀錄，展現驚人的速度與穩定性；來自科拉辛斯基(Tymon Kolasiński)(左)則擁有豐富的比賽經驗，計算與策略運用極為成熟。(記者尤昱程╱攝影)
The Cubicle創辦人俞忱(右)表示，來自中國的王藝衡(中)年紀輕輕便已刷新多項世界紀錄，展現驚人的速度與穩定性；來自科拉辛斯基(Tymon Kolasiński)(左)則擁有豐富的比賽經驗，計算與策略運用極為成熟。(記者尤昱程╱攝影)

由「The Cubicle」舉辦的「Cubing Clash」紐約站近日於法拉盛登場，由來自中國的王藝衡與波蘭的科拉辛斯基(Tymon Kolasiński)展開激戰。這場世界頂尖的一對一的表演賽旨在推廣魔術方塊文化。賽事最終由十歲的王藝衡在決勝盤取勝。

「The Cubicle」創辦人俞忱(Phil Yu)表示，「Cubing Clash」是一場特別設計的比賽，與傳統的群體競賽不同，強調一對一的競技性，他說，「我們起初是在2011年於紐約大學的宿舍創立這家公司，如今這已經成為我們的全職事業。希望透過這樣的比賽，讓更多人關注並參與魔術方塊。」

此次對決的兩位選手均為世界頂尖高手。王藝衡為三階魔方與二階魔方的世界紀錄保持者。20歲的科拉辛斯基則曾創下五秒內完成三階魔方的紀錄。比賽中，王藝衡一度4比2領先，但科拉辛斯基展現強勁實力，連追兩盤將比數扳平至4比4。最終王藝衡穩住陣腳，拿下最後一盤，奪得勝利。

王藝衡賽後表示，當比數扳平時，內心很難過，因為科拉辛斯基已經連勝兩盤，擔心他會再贏一盤逆轉。對於這項競技，他認為「堅持」是最重要的收穫，「很多時候會想放棄，但堅持下去就會看到成果。」

科拉辛斯基表示，一開始雙方都很緊張，比分交替上升，能夠追平已經很開心了，因為王藝衡實力更好。他說，魔術方塊社群給了他許多寶貴的經驗，讓他學習如何與人溝通，「每次參加比賽，我都能認識新朋友，這些交流讓我逐漸變得更外向」。

王藝衡的母親王郁舒表示，王藝衡五歲左右開始接觸魔方，最初因朋友還原速度快而產生興趣，隨後便投入訓練。她提到，學習魔方讓他培養邏輯思維與專注力，也開始有自己的想法與判斷。雖然訓練過程中曾遇低潮，但他最終選擇堅持，並一步步提升至世界頂尖水準。

雖然這場比賽不計入正式積分，但選手們都拿出全力應戰，讓觀眾見證了高水平的對決。「The Cubicle」表示，這次是「Cubing Clash」系列的首場比賽，未來計畫於秋季舉辦下一場賽事，並邀請更多國際級選手參與。

王郁舒回憶兒子曾在成績停滯於13秒時感到沮喪，甚至想放棄。她當時告訴他可以選擇轉...
王郁舒回憶兒子曾在成績停滯於13秒時感到沮喪，甚至想放棄。她當時告訴他可以選擇轉向其他事物，但三天後，王藝衡主動表示要繼續訓練，「我告訴他，這次決定了就不能再輕言放棄。」(記者尤昱程╱攝影)

法拉盛 紐約大學

上一則

LiveOnNY與紐約血液中心3/14辦博覽會 倡捐血、器捐

下一則

蔡英文也愛 台裔烘焙坊盈成 曼哈頓開分店
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

法拉盛華婦失蹤 警方籲提供線索

法拉盛華婦失蹤 警方籲提供線索
國際獅子會法拉盛分會辦敬老大會 500耆老參與

國際獅子會法拉盛分會辦敬老大會 500耆老參與
4青少年搶法拉盛商家 持鎚猛擊男子頭部

4青少年搶法拉盛商家 持鎚猛擊男子頭部
經營15年不敵店租飛漲 法拉盛這家台式烘焙坊將熄燈

經營15年不敵店租飛漲 法拉盛這家台式烘焙坊將熄燈

熱門新聞

在哥倫比亞大學領導反以挺巴示威活動的巴勒斯坦裔社運人士哈利勒。(美聯社)

領導反以 巴勒斯坦裔哥大研究生被ICE拘捕 吊銷綠卡

2025-03-09 18:29
遭到司法部起訴的孫雯(右)、胡驍(左)夫婦。（路透）

WSJ：涉任中國代理人 孫雯夫婦在美獲利龐大

2025-03-08 19:20
法拉盛一間超市日前發生誤認顧客行竊強行搜身，造成顧客身心受創。示意圖，非事發地點。（取材自pexels.com@Violetta Ramonaite）

法拉盛超市誤認他行竊強行搜身 七旬華裔長者骨折送醫

2025-03-04 19:33
林慶甫表示，未來幾年餐飲市場仍將處於高度競爭狀態，即使是大型連鎖品牌也未必能穩定獲利，短期內法拉盛的投資環境並不樂觀。(記者尤昱程╱攝影)

經營15年不敵店租飛漲 法拉盛這家台式烘焙坊將熄燈

2025-03-06 19:23
一名違反入境條件的中國籍男子因涉嫌性販運，在緬因州被當地警方逮捕並移交至ICE，目前正在ICE的拘留中心等待遣返。(取自ICE官網)

中國公民在緬因州涉性販運被捕 移交至ICE將遣返

2025-03-10 07:40
紐約長島8日發生多起灌木叢火災。（美聯社）

紐約長島發生多起山火 霍楚宣布進入緊急狀態

2025-03-09 22:12

超人氣

更多 >
這7件事「降級」 退休生活會更快樂

這7件事「降級」 退休生活會更快樂
防詐第一步 專家：關閉蘋果手機3項設定

防詐第一步 專家：關閉蘋果手機3項設定
「白雪公主」慘敗的高顏值 壞皇后太美氣勢壓全場

「白雪公主」慘敗的高顏值 壞皇后太美氣勢壓全場
沒等到二搭李昀銳… 孟子義傳合作「最帥中醫」張凌赫 網喊太般配

沒等到二搭李昀銳… 孟子義傳合作「最帥中醫」張凌赫 網喊太般配
美股4大指數下跌 川普罕見神隱 白宮回應了

美股4大指數下跌 川普罕見神隱 白宮回應了