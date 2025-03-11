法拉盛「Cubing Clash」魔術方塊表演賽 10歲王藝衡勝出

The Cubicle創辦人俞忱(右)表示，來自中國的王藝衡(中)年紀輕輕便已刷新多項世界紀錄，展現驚人的速度與穩定性；來自科拉辛斯基(Tymon Kolasiński)(左)則擁有豐富的比賽經驗，計算與策略運用極為成熟。(記者尤昱程╱攝影)

由「The Cubicle」舉辦的「Cubing Clash」紐約站近日於法拉盛 登場，由來自中國的王藝衡與波蘭的科拉辛斯基(Tymon Kolasiński)展開激戰。這場世界頂尖的一對一的表演賽旨在推廣魔術方塊文化。賽事最終由十歲的王藝衡在決勝盤取勝。

「The Cubicle」創辦人俞忱(Phil Yu)表示，「Cubing Clash」是一場特別設計的比賽，與傳統的群體競賽不同，強調一對一的競技性，他說，「我們起初是在2011年於紐約大學 的宿舍創立這家公司，如今這已經成為我們的全職事業。希望透過這樣的比賽，讓更多人關注並參與魔術方塊。」

此次對決的兩位選手均為世界頂尖高手。王藝衡為三階魔方與二階魔方的世界紀錄保持者。20歲的科拉辛斯基則曾創下五秒內完成三階魔方的紀錄。比賽中，王藝衡一度4比2領先，但科拉辛斯基展現強勁實力，連追兩盤將比數扳平至4比4。最終王藝衡穩住陣腳，拿下最後一盤，奪得勝利。

王藝衡賽後表示，當比數扳平時，內心很難過，因為科拉辛斯基已經連勝兩盤，擔心他會再贏一盤逆轉。對於這項競技，他認為「堅持」是最重要的收穫，「很多時候會想放棄，但堅持下去就會看到成果。」

科拉辛斯基表示，一開始雙方都很緊張，比分交替上升，能夠追平已經很開心了，因為王藝衡實力更好。他說，魔術方塊社群給了他許多寶貴的經驗，讓他學習如何與人溝通，「每次參加比賽，我都能認識新朋友，這些交流讓我逐漸變得更外向」。

王藝衡的母親王郁舒表示，王藝衡五歲左右開始接觸魔方，最初因朋友還原速度快而產生興趣，隨後便投入訓練。她提到，學習魔方讓他培養邏輯思維與專注力，也開始有自己的想法與判斷。雖然訓練過程中曾遇低潮，但他最終選擇堅持，並一步步提升至世界頂尖水準。