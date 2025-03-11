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蔡英文也愛 台裔烘焙坊盈成 曼哈頓開分店

記者顏潔恩╱紐約報導
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「盈成烘焙坊」已在曼哈頓開設第二家分店，但當前僅接受送餐訂單。圖為在布碌崙的第一家分店。(記者顏潔恩╱攝影)
「盈成烘焙坊」已在曼哈頓開設第二家分店，但當前僅接受送餐訂單。圖為在布碌崙的第一家分店。(記者顏潔恩╱攝影)

由台裔顧文宇(Joshua Ku)和崔布朗(Trigg Brown)在布碌崙(布魯克林)共同創辦的「盈成烘焙坊」(Win Son Bakery)，將在紐約市迎來第二家分店，設於曼哈頓東村；創辦人表示，新開的店面暫時只接受送餐訂單，還未開放民眾用餐，之後會有更多消息。

據悉，顧文宇和崔布朗最先是開了餐館「盈成」，2019年決定拓展事業，於是又開了烘焙坊，提供台灣早餐和美式烘焙糕點、咖啡等；顧文宇本身是第二代台裔美國人、崔布朗則曾在台裔美籍廚師的帶領下學習，雖然烘焙坊裡不乏台灣人熟悉的早餐品項，如飯糰、油條、肉鬆、韭菜蔥油餅等，但實際上發想、製作這些台式料理的，主要是在美國土生土長的白人崔布朗。

兩人透露，剛成為朋友時，顧文宇帶著崔布朗到皇后區法拉盛吃台菜，兩人最喜歡的餐廳是「北港台菜」，後來台菜以及台灣文化變成兩人的話題中心，「決定開餐廳時，就想著要把這些東西變成現實，選在布碌崙，則是想讓當地居民不需搭兩個小時地鐵，就能吃到台灣風味。」

「盈成」從未定位成「道地台灣菜」，而是結合不同文化背景，成為美式台灣菜，受在地居民喜愛，該店有約85%顧客為非亞裔；而烘焙坊更是自創立起便受歡迎，數年前中華民國前總統蔡英文出訪中美洲之旅時，還曾採訪過該烘培坊，掀起更多人對其的認識。

如今烘培坊新分店開在曼哈頓第二大道23號，但就運營方面，分店將會放緩腳步，當前還未向顧客開放門店，不過在DoorDash上已接受送餐訂單。

布碌崙 曼哈頓 中華民國

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