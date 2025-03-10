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布碌崙海洋公園建電池儲存設施 居民反對

記者馬璿／紐約報導
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隨著電池儲存設施即將設置在布碌崙海洋公園，當地居民在市政廳會議上表達激烈不滿。此為開發商購入欲設立的地點。(取自谷歌街景圖)
隨著電池儲存設施即將設置在布碌崙海洋公園，當地居民在市政廳會議上表達激烈不滿。此為開發商購入欲設立的地點。(取自谷歌街景圖)

由紐約市府推行的「綠色經濟行動計畫」(Green Economy Action Plan)，預計在皇后區、史泰登島布碌崙(布魯克林)設立電池儲存設施，透過加強電網穩定性並減少對化石燃料的依賴，達到綠能目的及提高能源使用效率；該計畫近日受到布碌崙海洋公園的居民反對。

市府從2024年就開始推行該計畫，由於海洋公園電網壓力極大，目前該計畫將拓展至布碌崙，日前由第18社區委員會舉行的里民會議上，居住在工廠建設地點附近的民眾都對於火災可能導致毒氣外洩感到害怕。

負責開發的能源公司「NineDot」副總裁聖瑪麗亞(Anthony Santamaria)表示，該設備能儲存與釋放電力，不會產生直接排放的汙染物，且他們已配備安全措施，表示該系統受到嚴格的監管，配有24小時電池監測系統和遠程營運中心，設施也經過市消防局核可，讓消防人員能遠程監督。該工程預計將在一年左右完成。

根據市經濟發展局(NYCEDC)資料顯示，過去在史泰登島Arthur Kill Road安裝的兩個電池儲能設施，總容量達9.5兆瓦(MegaWatt)，尖峰用電時段可為9800個家庭供電4小時。雖然官方表示這些設備符合市與國際消防規範，但自計畫實施起，當地居民便激烈反彈，尤其2023年的紐約州華薇克鎮(Warwick)鋰電池儲能站(BESS)悶燒案件，更使民眾感到憂心。

美國清潔能源協會(American Clean Power Association)數據指出，過去10年全國範圍中，運行的電池儲能設備火災案例雖然僅有20起，但居民仍擔憂即使機率小，一旦發生，後果可能不堪設想。

布碌崙 史泰登島 綠能

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