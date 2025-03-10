我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬英九遭台移民署約談 調查訪台中生脫口「中國台北」涉違規

網紅分析5款汽車「絕對不買」全是歐洲豪車

布碌崙民代攜手社區 將協助弱勢免費報稅

記者馬璿╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
報稅季到來，布碌崙(布魯克林)數位民選官員與社區組織，為協助不諳英語的民眾報稅舉行多場活動，鼓勵大眾及早報名。(美聯社)
報稅季到來，布碌崙(布魯克林)數位民選官員與社區組織，為協助不諳英語的民眾報稅舉行多場活動，鼓勵大眾及早報名。(美聯社)

報稅季到來，布碌崙(布魯克林)數位民選官員與社區組織，協助民眾報稅舉行多場活動，鼓勵大眾及早報名。

第43選區市議員莊文怡自本月1日起至4月5日(周六)的上午11時至下午3時期間，將在她20大道6514號的辦公室為低收入長者提供免費報稅服務。

欲報名民眾需準備社會安全卡、前一年報稅表單或去年收入表、最新的銀行對帳表、存款帳戶及身分證件，而過去曾遭遇身分盜竊的民眾則應攜帶IP Pin以利報稅程序。預約可撥打(718)-307-7151報名。

華興多元文化中心則為65歲以上無收入並且年總收入低於1萬8000元的長者，提供申報「生果金」學校稅額減免(NYS School Tax Credit)的服務，最高可獲300元以上退稅，夫妻共同申報則可獲400元以上退稅。符合資格民眾可在4月15日(周二)前的周一至周五上午10時至下午5時至8大道63街829號中心辦理。

松柏之家在4月15日之前的每周日上午11時至下午5時，除提供報稅服務外，也協助長者申請紐約州房屋退稅與「生果金」學校稅額減免服務，籲有需要民眾聯絡松柏之家位於8大道、15大道6915號、西7街1409號，以及T大道1413號等中心詢問。

紐約市的「NYC免費報稅計畫」提供多種申報方式，包括實體服務、文件投遞代辦、線上報稅及輔助自助報稅。符合條件的居民可撥打311或查詢DCWP網站nyc.gov/taxprep查詢。

報稅 退稅 8大道

上一則

布碌崙海洋公園建電池儲存設施 居民反對

下一則

法拉盛華婦失蹤 警方籲提供線索
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

報稅變化篇／掌握3變化 報稅不卡關

報稅變化篇／掌握3變化 報稅不卡關
報稅檔案篇／文件保留 W2、1099至少3年

報稅檔案篇／文件保留 W2、1099至少3年
報稅提醒篇／國稅局人事多變化 用「電子報稅」最省事

報稅提醒篇／國稅局人事多變化 用「電子報稅」最省事
報稅提醒篇／會計師建議報稅應趁早 尤其是「紙本」報稅者

報稅提醒篇／會計師建議報稅應趁早 尤其是「紙本」報稅者

熱門新聞

在哥倫比亞大學領導反以挺巴示威活動的巴勒斯坦裔社運人士哈利勒。(美聯社)

領導反以 巴勒斯坦裔哥大研究生被ICE拘捕 吊銷綠卡

2025-03-09 18:29
遭到司法部起訴的孫雯(右)、胡驍(左)夫婦。（路透）

WSJ：涉任中國代理人 孫雯夫婦在美獲利龐大

2025-03-08 19:20
法拉盛一間超市日前發生誤認顧客行竊強行搜身，造成顧客身心受創。示意圖，非事發地點。（取材自pexels.com@Violetta Ramonaite）

法拉盛超市誤認他行竊強行搜身 七旬華裔長者骨折送醫

2025-03-04 19:33
林慶甫表示，未來幾年餐飲市場仍將處於高度競爭狀態，即使是大型連鎖品牌也未必能穩定獲利，短期內法拉盛的投資環境並不樂觀。(記者尤昱程╱攝影)

經營15年不敵店租飛漲 法拉盛這家台式烘焙坊將熄燈

2025-03-06 19:23
華爾街日報報導指出，檢方指控前紐約州政府華裔官員孫雯(右二)收受中國政府提供的資金，將不法收入挪入母親帳戶以及丈夫胡驍(左二)經營的生意。(本報檔案照)

檢方指控孫雯涉收中資洗錢 不法收入投入母親帳戶及胡驍生意 大買豪宅、豪車

2025-03-09 05:33
一名女子因違規將車輛停放在消防栓前，影響消防員救火，導致致命火災撲救受阻，遭罰4000元成首例。圖為日前法拉盛公寓樓大火。(記者尤昱程╱攝影)

消防栓前違停阻礙救火 她遭重罰4000元、收刑事傳票

2025-03-03 14:05

超人氣

更多 >
前妻直播痛哭「他要逼死我」 王志安報警趕她出門

前妻直播痛哭「他要逼死我」 王志安報警趕她出門
好市多退貨寬鬆 分析師談獲利來源：是「這個」不是熱狗

好市多退貨寬鬆 分析師談獲利來源：是「這個」不是熱狗
領導反以 巴勒斯坦裔哥大研究生被ICE拘捕 吊銷綠卡

領導反以 巴勒斯坦裔哥大研究生被ICE拘捕 吊銷綠卡
川普開出新條件 要澤倫斯基滿足這2點 才肯恢復軍事情報援助

川普開出新條件 要澤倫斯基滿足這2點 才肯恢復軍事情報援助
模範夫妻幻滅？蔡少芬吐17年婚姻真相：哪有什麼神仙愛情…

模範夫妻幻滅？蔡少芬吐17年婚姻真相：哪有什麼神仙愛情…