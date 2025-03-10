布碌崙民代攜手社區 將協助弱勢免費報稅

報稅季到來，布碌崙(布魯克林)數位民選官員與社區組織，為協助不諳英語的民眾報稅舉行多場活動，鼓勵大眾及早報名。(美聯社)

報稅 季到來，布碌崙(布魯克林)數位民選官員與社區組織，協助民眾報稅舉行多場活動，鼓勵大眾及早報名。

第43選區市議員莊文怡自本月1日起至4月5日(周六)的上午11時至下午3時期間，將在她20大道6514號的辦公室為低收入長者提供免費報稅服務。

欲報名民眾需準備社會安全卡、前一年報稅表單或去年收入表、最新的銀行對帳表、存款帳戶及身分證件，而過去曾遭遇身分盜竊的民眾則應攜帶IP Pin以利報稅程序。預約可撥打(718)-307-7151報名。

華興多元文化中心則為65歲以上無收入並且年總收入低於1萬8000元的長者，提供申報「生果金」學校稅額減免(NYS School Tax Credit)的服務，最高可獲300元以上退稅 ，夫妻共同申報則可獲400元以上退稅。符合資格民眾可在4月15日(周二)前的周一至周五上午10時至下午5時至8大道 63街829號中心辦理。

松柏之家在4月15日之前的每周日上午11時至下午5時，除提供報稅服務外，也協助長者申請紐約州房屋退稅與「生果金」學校稅額減免服務，籲有需要民眾聯絡松柏之家位於8大道、15大道6915號、西7街1409號，以及T大道1413號等中心詢問。

紐約市的「NYC免費報稅計畫」提供多種申報方式，包括實體服務、文件投遞代辦、線上報稅及輔助自助報稅。符合條件的居民可撥打311或查詢DCWP網站nyc.gov/taxprep查詢。