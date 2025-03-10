我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬英九遭台移民署約談 調查訪台中生脫口「中國台北」涉違規

網紅分析5款汽車「絕對不買」全是歐洲豪車

官司纏身 亞當斯支持率新低 近7成認不適任

記者胡聲橋╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
根據最新民調，亞當斯支持率跌至新低，同時也是近30年來紐約市長支持率最低的一次。(市長辦公室)
根據最新民調，亞當斯支持率跌至新低，同時也是近30年來紐約市長支持率最低的一次。(市長辦公室)

紐約市長的競選逐漸升溫。根據位於康州的私立大學昆尼別克大學(Quinnipiac University)的一項最新民意調查顯示，現任市長亞當斯(Eric Adams)的支持率跌至新低，只有20%的選民贊成亞當斯施政的方式，而有67%的選民表示反對，而且這是近30年來紐約市長支持率最低的一次。

近日市議長歐德思(Adrienne Adams)宣布參選市長。「紐約人對市政廳的信任和對公共服務的重視已經被削弱了」， 歐德思說，「紐約人已經受夠了，現在是我們站起來的時候了」。她表示，如果當選，將在公共安全和心理健康計畫上投入更多資金。

現在市長一職已經有多位參選人。昆尼別克大學民調指出，民主黨中，前州長葛謨(Andrew Cuomo)的支持率最高，為31%；處於第二位的是亞當斯的11%，有8%支持州眾議員馬姆達尼(Zohran Mamdani)；7%支持市公益維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)、6%支持前市主計長斯靜格(Scott Stringer)，5%支持現任市主計長蘭德(Brad Lander)，4%支持州參議員拉莫斯(Jessica Ramos)，其餘參選人則獲得1%或更低支持度，另有16%選民尚未決定。

市長亞當斯在任內出現的貪腐醜聞將其陷入政治漩渦之中，更使其官司纏身。盡管亞當斯一再聲稱自己不會辭職，但民調顯示，他已逐漸失去民意，有56%的選民認為他應辭職。

亞當斯的支持率在2023年12月已經創下新低，僅獲28%選民支持，58%反對，還有14%未表態。一年多來，亞當斯的支持率更是節節走低。上個月，包括四名副市長等多名高層離職，亞當斯近日才又新任命四名副市長，以填補市府要職空缺並應對日益激烈的連任競選。

近日聯邦法院指派獨立法律顧問克萊門特(Paul D. Clement)向法官建議，應「徹底」撤銷司法部對亞當斯的貪腐指控，以免紐約市受制於聯邦政府的政治壓力。盡管法官無義務接受該建議，但此意見可能對判決產生重大影響。不過，民調顯示，63%的選民認為不應撤銷起訴，只有25%的選民認為應該撤銷。

亞當斯 紐約市 民調

上一則

葛謨稱若當選市長將增5000警力 非裔歐德思主打女性牌

下一則

辦理真實身分證申請者過多 紐約部分DMV增周六辦公
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

亞當斯貪腐指控 法院指定律師建議徹底撤銷

亞當斯貪腐指控 法院指定律師建議徹底撤銷
應對核心幕僚流失 亞當斯任命4新副市長

應對核心幕僚流失 亞當斯任命4新副市長
核心幕僚流失 亞當斯任命4新副市長…最關鍵的這位仍空缺

核心幕僚流失 亞當斯任命4新副市長…最關鍵的這位仍空缺
紐約民主黨市長初選支持度 亞當斯11% 葛謨31%

紐約民主黨市長初選支持度 亞當斯11% 葛謨31%

熱門新聞

在哥倫比亞大學領導反以挺巴示威活動的巴勒斯坦裔社運人士哈利勒。(美聯社)

領導反以 巴勒斯坦裔哥大研究生被ICE拘捕 吊銷綠卡

2025-03-09 18:29
遭到司法部起訴的孫雯(右)、胡驍(左)夫婦。（路透）

WSJ：涉任中國代理人 孫雯夫婦在美獲利龐大

2025-03-08 19:20
法拉盛一間超市日前發生誤認顧客行竊強行搜身，造成顧客身心受創。示意圖，非事發地點。（取材自pexels.com@Violetta Ramonaite）

法拉盛超市誤認他行竊強行搜身 七旬華裔長者骨折送醫

2025-03-04 19:33
林慶甫表示，未來幾年餐飲市場仍將處於高度競爭狀態，即使是大型連鎖品牌也未必能穩定獲利，短期內法拉盛的投資環境並不樂觀。(記者尤昱程╱攝影)

經營15年不敵店租飛漲 法拉盛這家台式烘焙坊將熄燈

2025-03-06 19:23
華爾街日報報導指出，檢方指控前紐約州政府華裔官員孫雯(右二)收受中國政府提供的資金，將不法收入挪入母親帳戶以及丈夫胡驍(左二)經營的生意。(本報檔案照)

檢方指控孫雯涉收中資洗錢 不法收入投入母親帳戶及胡驍生意 大買豪宅、豪車

2025-03-09 05:33
一名女子因違規將車輛停放在消防栓前，影響消防員救火，導致致命火災撲救受阻，遭罰4000元成首例。圖為日前法拉盛公寓樓大火。(記者尤昱程╱攝影)

消防栓前違停阻礙救火 她遭重罰4000元、收刑事傳票

2025-03-03 14:05

超人氣

更多 >
前妻直播痛哭「他要逼死我」 王志安報警趕她出門

前妻直播痛哭「他要逼死我」 王志安報警趕她出門
好市多退貨寬鬆 分析師談獲利來源：是「這個」不是熱狗

好市多退貨寬鬆 分析師談獲利來源：是「這個」不是熱狗
領導反以 巴勒斯坦裔哥大研究生被ICE拘捕 吊銷綠卡

領導反以 巴勒斯坦裔哥大研究生被ICE拘捕 吊銷綠卡
川普開出新條件 要澤倫斯基滿足這2點 才肯恢復軍事情報援助

川普開出新條件 要澤倫斯基滿足這2點 才肯恢復軍事情報援助
模範夫妻幻滅？蔡少芬吐17年婚姻真相：哪有什麼神仙愛情…

模範夫妻幻滅？蔡少芬吐17年婚姻真相：哪有什麼神仙愛情…