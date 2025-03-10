官司纏身 亞當斯支持率新低 近7成認不適任

根據最新民調，亞當斯支持率跌至新低，同時也是近30年來紐約市長支持率最低的一次。(市長辦公室)

紐約市 長的競選逐漸升溫。根據位於康州的私立大學昆尼別克大學(Quinnipiac University)的一項最新民意調查顯示，現任市長亞當斯 (Eric Adams)的支持率跌至新低，只有20%的選民贊成亞當斯施政的方式，而有67%的選民表示反對，而且這是近30年來紐約市長支持率最低的一次。

近日市議長歐德思(Adrienne Adams)宣布參選市長。「紐約人對市政廳的信任和對公共服務的重視已經被削弱了」， 歐德思說，「紐約人已經受夠了，現在是我們站起來的時候了」。她表示，如果當選，將在公共安全和心理健康計畫上投入更多資金。

現在市長一職已經有多位參選人。昆尼別克大學民調 指出，民主黨中，前州長葛謨(Andrew Cuomo)的支持率最高，為31%；處於第二位的是亞當斯的11%，有8%支持州眾議員馬姆達尼(Zohran Mamdani)；7%支持市公益維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)、6%支持前市主計長斯靜格(Scott Stringer)，5%支持現任市主計長蘭德(Brad Lander)，4%支持州參議員拉莫斯(Jessica Ramos)，其餘參選人則獲得1%或更低支持度，另有16%選民尚未決定。

市長亞當斯在任內出現的貪腐醜聞將其陷入政治漩渦之中，更使其官司纏身。盡管亞當斯一再聲稱自己不會辭職，但民調顯示，他已逐漸失去民意，有56%的選民認為他應辭職。

亞當斯的支持率在2023年12月已經創下新低，僅獲28%選民支持，58%反對，還有14%未表態。一年多來，亞當斯的支持率更是節節走低。上個月，包括四名副市長等多名高層離職，亞當斯近日才又新任命四名副市長，以填補市府要職空缺並應對日益激烈的連任競選。

近日聯邦法院指派獨立法律顧問克萊門特(Paul D. Clement)向法官建議，應「徹底」撤銷司法部對亞當斯的貪腐指控，以免紐約市受制於聯邦政府的政治壓力。盡管法官無義務接受該建議，但此意見可能對判決產生重大影響。不過，民調顯示，63%的選民認為不應撤銷起訴，只有25%的選民認為應該撤銷。