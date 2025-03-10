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小額豁免政策反覆 華人專運大貨物車隊見商機

記者鄭怡嫣╱紐約報導
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已有跨境電商加重了家具等大宗貨物運輸，而承擔大宗貨物運輸、尚未在美東形成氣候的華人卡車車隊，或成為下一道風口。圖為華人物流倉庫。(記者鄭怡嫣╱攝影)
已有跨境電商加重了家具等大宗貨物運輸，而承擔大宗貨物運輸、尚未在美東形成氣候的華人卡車車隊，或成為下一道風口。圖為華人物流倉庫。(記者鄭怡嫣╱攝影)

川普總統日前簽署行政命令，取消800元以下進口商品免查免稅的「小額豁免」(de minimis)政策，盡管他在2月7日又宣布暫緩取消，等待商務部擬定關稅措施後再最終廢止，但這一快速變化及為今後帶來的不確定性，已給在線零售商、郵政和快遞服務、以及線上購物者帶來混亂。已有跨境電商加重了家具等大宗貨物運輸，而承擔大宗貨物運輸、尚未在美東形成氣候的華人卡車車隊，或成為下一道風口。

「大宗貨物運輸增加」

路透報導，在「小額豁免」政策反覆的大背景下，有些中國跨境電商已經開始調整策略。例如，Ceva Logistics大中華區運營總監里卡德(Basile Ricard)透露，Temu在去年下半年，已經明顯增加了大宗貨物的海運，尤其是像家具這類較大且價值較高的商品，這使得他們可以更小受到「小額豁免」政策的影響。在此之前，Temu 800元以上的商品，通常情況下都是通過空運。

在美國，由於Temu、Shein等中國跨境電商平台，利用「小額豁免」政策以及低價策略，使得每年數以億計的商品流入美國，這也促成了近兩、三年，華人最後一哩末派公司以及華人快遞車隊的發展，形成自上而下、由華人主導的物流鏈。

最後一哩(the Last Mile Delivery)指商品從倉庫運送到消費者手中的最後一段快遞服務，華人在美國本土的最後一哩末派公司，依靠拿下中國電商的訂單，從而不斷壯大，而與他們簽約、通常由新移民組成的華人快遞司機車隊(DSP)，也在高速發展。然而，這些車輛通常都是汽車或是休旅車，而無法承運家具、爐具等大件。這使得這些大型寄件的最後一哩，對華人來說，成為了一個有待開闢的新賽道。

「仍然缺少華人卡車車隊」

「大寄件雖然運輸成本高，但同樣的人力資源，卻能創造更多收益，」美東物流業者王繼成表示，「例如在兩、三個郵編區內，派送200至300件小包裹，能掙幾百元，但派送30至40個大寄件，利潤就達到一致。」

在他與合伙人的10萬呎的倉庫中，相比小寄件，更多可見的也是麻將機、對焦板、炒鍋、竈頭、爐具等大型家具與設備。這些貨品均由中國轉運，它們來自中國的各大廠家、電商、168網站、省級自貿區等。

專注大件家居跨境電商領域、中國最大的家居品類跨境電商平台之一Homary，其北美物流經理孫Chris也表示，在美東，華人卡車司機雖多，但據他的了解，大多都是從碼頭拉集裝箱、倉庫到倉庫、或是只做企業到企業B2B(Business to Business)的運輸業務，而並沒有做企業到客戶B2C(Business to Consumer)的業務。

孫Chris解釋，由於家具行業量小、貨重，目前，華人的最後一哩公司並不承擔派送，也沒有重物的攬收能力以及專業的車隊。例如他的公司，現在主要用的還是FedX Freight的重貨服務，這些貨品在倉庫提走後，會運至FedX遞送中心，繼而轉運至能通行於城市狹窄街道中的小型卡車。其中，一位司機及一位副駕駛將共同負責最後一哩，他們送貨到家，還提供拆貨卸貨、簡易安裝及清理服務等。

「北美有很多的華人的卡車司機，也有做B2B的，但還沒有一個專業的華人卡車司機車隊，專在末端派送領域，作最後一哩的零擔運輸(LTL)，這是一個風口，也許不久後，這一切就會出現，」他說。

華人 電商 商務部

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