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永恆的獻祭 華美協進社辦古代青銅器特展

記者劉梓祁╱紐約報導
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華美協進社中國美術館即日起將舉辦「永恆的獻祭」特展，展出明尼阿波利斯藝術博物館所收藏的中國古代青銅器。(記者劉梓祁╱攝影)
華美協進社中國美術館即日起將舉辦「永恆的獻祭」特展，展出明尼阿波利斯藝術博物館所收藏的中國古代青銅器。(記者劉梓祁╱攝影)

華美協進社(China Institute)中國美術館即日起至7月13日(周日)舉辦「永恆的祭獻：明尼阿波利斯藝術博物館藏青銅禮器」展覽，首次在紐約公開展示明尼阿波利斯藝術博物館(MIA)收藏的中國古代青銅器，涵蓋青銅時代飲食器具、動物造型雕塑等珍貴文物。

主辦方表示，展覽為揭示人類文明關鍵時期的藝術瑰寶，因中國青銅器在世界史上獨樹一幟，雖然並非最早進入青銅時代的國家，但其青銅文化因種類豐富、工藝精湛、禮制內涵深遠，以及遍及廣大疆域的出土數量，而展現出獨特的藝術與歷史地位。

本次展覽共計展出70餘件文物，從商代晚期的鴞形酒器，一直延續至漢朝的青銅天馬雕塑。據介紹，為銅、錫、鉛合金的青銅，折射出先民「天、君王、宗室、庶民」層級秩序下，藉由祭祀禮器維繫現世與來世平衡的信仰與實踐。

此前，「永恆的祭獻」已於2024年3月4日至5月21日於明尼阿波利斯藝術博物館展出。「明尼阿波利斯藝術博物館的中國青銅器收藏，在此領域被視為美國最頂尖的收藏之一」，該博物館的亞洲藝術部主任兼中國藝術策展人柳揚指出，「此次展覽為觀眾打開一扇窗口，展現中國古代藝術的創造力、精湛工藝及信仰體系。」

「這些青銅器曾在中國近3000年的禮儀制度中扮演核心角色」，華美協進社執行長葛曉初表示，「他們不僅體現了先民對祖先的敬奉、對神靈的崇拜，更揭示了古人對來世的深刻思考。」

目前，大都會藝術博物館(MET)也在舉辦「宋元明清銅器藝術」展覽，明尼阿波利斯藝術博物館也向其借出多件展品。

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