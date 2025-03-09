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史島8旬華翁過馬路被撞亡 去年下半年來第8起

記者馬璿╱紐約報導
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7日上午，一名華裔老翁在行經史島海蘭大道時遭撞身亡，該事故仍在調查中。(取自谷歌街景圖)
7日上午，一名華裔老翁在行經史島海蘭大道時遭撞身亡，該事故仍在調查中。(取自谷歌街景圖)

7日上午，一名華人男子在行經史泰登島(Staten Island)海蘭大道(Hylan Boulevard)遭撞身亡，警方尚未起訴駕駛休旅車的事故駕駛，仍在進行調查中。然而，雖然去年市交通局已降低該路段速限至全路段每小時30哩，仍發生憾事，此為自去年下半年以來第八起行人死亡車禍。

7日上午9時30分，急救人員趕到本頓大道(Benton Avenue)交海蘭大道，發現80歲的華裔老翁吳朝勝(Chaosheng Wu，姓名皆音譯)被撞後倒地昏迷不醒，救護人員將吳男送往史泰登島大學醫院(Staten Island University Hospital)，稍後被宣告不治。

市警總局發言人表示，撞到吳男的福特休旅車駕駛為65歲女性，當時她正沿著海蘭大道向北行駛欲前往Rosebank，撞擊到正準備過馬路的吳男。目前市警車禍調查小組(Collision Investigation Squad)仍在調查事故原因，尚未對駕駛提出指控。

事故發生後，行經該條路的S79號公車也因此改道。目擊者則表示，他看見身穿深色外套的死者腿部變形扭曲，現場留有大量血跡。

2024下半年，光是行人行經路口遭撞擊身亡案例便有六起，為降低車禍發生，市交通局已於2021年降低全市五個行政區車禍發生率最高街道的速限，海蘭大路更於同年降低該路段速限至全路段每小時30哩。維權組織「交通替代」(Transportation Alternatives)史島代表烏夏諾夫斯基(Rose Uscianowski)也在過去的採訪中提到，當地有許多行人、汽車與巴士同時運行，但這麼多不同類型的車輛都在爭奪道路空間，卻沒有足夠的安全措施，「不幸的是，發生意外並不奇怪。」

史泰登島 華人 華裔

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