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孟昭文與議員聯署 反對關社安服務辦公室

記者尤昱程╱紐約報導
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皇后區國會眾議員孟昭文近日聯合多位國會議員，致信社會安全管理局代理局長杜迪克，反對關閉社安辦公室及大規模裁員。(美聯社)
皇后區國會眾議員孟昭文近日聯合多位國會議員，致信社會安全管理局代理局長杜迪克，反對關閉社安辦公室及大規模裁員。(美聯社)

皇后區國會眾議員孟昭文近日聯合152名國會民主黨議員，致信社會安全管理局(SSA)代理局長杜迪克(Leland Dudek)，反對關閉社安辦公室及大規模裁員，要求立即停止相關計畫。她強調，社安局已面臨人力短缺問題，若進一步削減人員並關閉辦公室，將嚴重影響服務品質，使數百萬依賴社安福利的民眾陷入困境。

據杜迪克2月底的宣布，全國10個地區辦公室將縮減至四個，並裁減7000名員工，已導致24名高級職員辭職。據悉，他近日還要求管理層提交一項裁員50%人力的計畫，恐影響全美數萬名社安局員工，以及長者、殘疾人士及遺屬的福利申請與服務。

美國政府雇員聯合會(American Federation of Government Employees)社安委員會發言人庫圖爾(Rich Couture)表示，對於該會議的內容仍有不同說法，但有跡象顯示，裁員將涵蓋所有層級，包括大量現場辦公室員工，進一步影響社安局的服務能力。

孟昭文近日表示，社安局多年來人手不足、預算有限，導致申請等待時間延長，服務負擔加重。她在信中指出，「關閉社安辦公室及削減社安局員工，與所謂的政府效率無關。」

孟昭文強調，社安局的客戶服務預算僅占福利支付總額的1%以下，但員工人數卻降至50年來最低，在此情況下進一步裁減人力，只會加劇現有的服務危機。

該信由康州國會眾議員拉森(John Larson)主導，共152名民主黨國會議員聯署，呼籲社安局停止削減人力及關閉辦公室，以確保社安福利能順利發放。

孟昭文 眾議員 民主黨

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