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市府推弱勢數位平權 11計畫提升網路可及性

記者馬璿╱紐約報導
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紐約市將投入240萬元在「紐約市數位平權路線圖」，促進五大行政區弱勢族群的數位平等。(擷取自手冊內頁)
紐約市將投入240萬元在「紐約市數位平權路線圖」，促進五大行政區弱勢族群的數位平等。(擷取自手冊內頁)

紐約市將投入240萬元在「紐約市數位平權路線圖」(NYC Digital Equity Roadmap)，促進五大行政區弱勢族群的數位平等性。該計畫將讓所有年齡層的市民能更容易獲得數位設備與數位素養的課程，共包含11項倡議，其中更將提供市房屋局(NYCHA)住宅的33萬名居民網路與基本有線電視服務。

該計畫不只是全美最大的市府補助專案，也是全國最大的免費市政寬帶網路計畫「大蘋果連結」(Big Apple Connect)執行項目之一。市府欲透過「數位平權路線圖」，翻新圖書館與老人中心的電腦室、成立跨機構的數位平權工作小組等方式，讓數位資源不足的社區能有更多科技設備。

其中11項新倡議也將為英語學習者及非英語使用者提供數位技能培訓，並增加年長者使用網路的機會，除此之外，該計畫也將提供新電腦與行動設備予有需要的機構，並優先分配給數位資源不足的社區。市房屋保護和開發局(HPD)也將與三大公共圖書館系統合作，派遣數位導航員，協助居民使用線上的社會服務、防範數位詐騙及尋找所需資源等。

針對年長者，該計畫也將翻新老人中心的科技設施，以助長者學習使用網路，同時也將提供「Section 8」住戶免費網路與寬頻。而已推行數十年的「行動電腦實驗室」也將出現在「JobsNYC」職業博覽會的招聘現場，幫助市民尋找工作與列印履歷。

根據美國人口普查局(United States Census Bureau)數據，約有30%紐約市民、近250萬人的手機或是家庭缺乏連接到穩定網路的寬頻服務組合。亞當斯表示，數位時代下，網路與電子設備已不再是奢侈品，而是必需品，市府欲透過縮小數位鴻溝，推動城市的公平發展。

主導此計畫的市府技術與改革辦公室(OTI)將與市房屋保護和開發局、市老人局(DFTA)、市管理服務局(DCAS)、市房屋局、紐約市公園、皇后區、布碌崙(布魯克林)和紐約公共圖書館等機構合作。

紐約市將投入240萬元在「紐約市數位平權路線圖」，促進五大行政區弱勢族群的數位平...
紐約市將投入240萬元在「紐約市數位平權路線圖」，促進五大行政區弱勢族群的數位平等。(擷取自手冊內頁)

紐約市 老人中心 人口普查

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