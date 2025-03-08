美東華人婦聯總會慶祝三八婦女節 逾400人參加

美東華人婦女聯合總會歡慶三八婦女節。(記者胡聲橋╱攝影)

美東華人 婦女聯合總會在布碌崙 (布魯克林)班森賀舉行聯歡晚會，慶祝三八國際婦女節。中國駐紐約總領館領事劉兵和邢玉霖，紐約市議員莊文怡等民選官員、社區領袖、婦女團體和各界賓客400多人餐會。

活動在富臨門宴會廳舉行。組織者為觀眾呈現各式活動，表達對時代女性的尊重和獎勵。晚會中，全場女性佩戴鮮花並獲得多項嘉獎。

美東華人婦女聯合總會會長主席阮志萍表示，慶祝三八國際婦女節是為了表達對女性同胞姐妹的敬意和祝福。多少婦女不僅要照顧家庭，在社會和職場上也要出色完成任務，甚至肩負起領導工作。偉大的女性能頂半邊天，應該向婦女表示敬意。

聯合總會婦女部長黃素嫦表示，舉辦女神節是為了表彰優秀女性在社區中所發揮的卓越貢獻。她希望社會各界能大力支持女性事業的發展，為女性提供更多的機會和平台。

聯合總會秘書長黎德豪致辭，三八婦女節凸顯了女性的力量與光彩，表達了女性在當今社會上的地位正在不斷提高，也真正體現了時代女性在主流社會所發揮了半邊天的作用。

理事長陳偉區說，聯合總會設立了一個平台，讓婦女和男士都可以頂起半邊天。這也是一個團結僑胞和愛國愛鄉的民間團體，希望能共創社區繁榮。