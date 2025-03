紐約市府「新生兒禮盒」皇后區等4醫院先推行

「新生兒禮盒」計畫將率先在四家市立醫院推行,其中包括華人眾多的皇后區艾姆赫斯特醫院(Elmhurst Hospital)。 (取自NYC Health + Hospitals官網)

市長亞當斯(Eric Adams)宣布推出「新生兒禮盒」(NYC Baby Boxes),減輕新手父母的經濟負擔。該計畫將率先在四家市立醫院推行,每年超過7000名新生兒將受惠,其中包括華人眾多的皇后區 艾姆赫斯特醫院(Elmhurst Hospital)。

全國調查顯示,近半數新生兒家庭難以負擔尿布費用,超過四分之一甚至需削減餐食支出來購買尿布。然而,糧食券援助計畫(SNAP)及婦嬰兒童營養補助計畫(WIC)等現有福利,並未涵蓋所有嬰兒相關支出。

為此,市府、市公立醫院系統(NYC Health + Hospitals)與紐約市 聯合勸募會(United Way of New York City, UWNYC)合作設計「新生兒禮盒」,協助因育兒開銷增加、產後休養及家庭假導致收入減少的家庭。禮盒內含尿布、濕巾、衣物、洗浴及餵養用品,以及「紐約製造」的嬰兒連身衣。此外,禮盒還附有「紐約市新家庭資源指南」,提供市府及社區母嬰健康服務資訊,UWNYC的「從出生開始讀書」計畫(Books from Birth)也將贈送每個家庭一本書。

該計畫將於今年稍晚啟動,首批禮盒將發放至四家市立醫院,包括布朗士的雅可比醫院(Jacobi Hospital)與林肯醫院(Lincoln Hospital)、皇后區的艾姆赫斯特醫院,以及布碌崙(布魯克林)的國王郡醫院(Kings County Hospital)。這四家醫院每年接生的新生兒超過7000人。

與此同時,市議長歐德思(Adrienne Adams)去年底宣布,市議會將在2025財年內撥款150萬元,支持「橋梁計畫」(Bridge Project),為低收入 孕婦和新手媽媽提供現金資助。該計畫是全美規模最大的無條件育兒現金補助計畫之一,每兩周向符合資格的母嬰發放現金,最長可持續三年。