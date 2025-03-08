華裔畫家徐唯辛「每天畫烏克蘭」3年未中斷

烏戰三周年當日，徐唯辛創作的澤倫斯基肖像。(徐唯辛提供)

住在紐約的華裔 畫家徐唯辛創作的「每天畫烏克蘭 」系列作品也已畫到了第1096圖，在近日的俄羅斯入侵烏克蘭的三周年紀念日，他決定像三年前戰爭爆發首日一樣，將正處漩渦中心的烏克蘭總統澤倫斯基 作為畫中主角，並配文「致敬烏克蘭人民的不屈，致敬你們追尋自己的尊嚴與道路。」

開戰夜不能寐「我沒有槍，只有畫筆」

紐約華人藝術家徐唯辛堅持三年每天創作烏克蘭主題畫作。(徐唯辛個人官網照) 戰爭剛開始時，徐唯辛畫澤倫斯基的草稿。(徐唯辛提供)

徐唯辛一直關注國際事件，在俄烏戰爭爆發前，他就根據新聞判斷：一旦開戰，一定會對世界和平影響深遠。而三年前的2月24日，當戰火爆發，他緊張得一夜沒睡，因為如果和平的天秤被打破，必然會波及到全世界。

當夜，澤倫斯基在面對俄軍逼近基輔的局勢下，堅守不退，向全世界直播自己的抵抗意志，徐唯辛「特別感動」，連夜畫出了澤倫斯基肖像，然後以「我沒有槍，只有畫筆」的配文，發布在自己的推特(現稱X)上，收穫了大量關注。翌日，他又根據新聞影像，畫了一張俄軍直升機突擊基輔的場面。

徐唯辛油畫科班出身，以人物群像作品成名，代表作包括「礦工肖像系列」、「歷史中國眾生相」等。他從自己的專業背景出發，考慮到單體藝術作品即使立意足夠，但若表現形式缺乏精心布局，依舊會有缺憾。

在連續畫了烏克蘭三、四天後，他靈感閃現：用iPad畫作每天記錄戰爭進程，並附以一段中英文題注，營造成日記的形式，然後發到社群平台。他設想，如果戰爭曠日持久，那麼他一日不斷堅持創作，本身就成了一種行為藝術。

徐唯辛每日畫作的內容不定，多數時候是當日與烏克蘭有關的新聞人物，包括各國政要、烏克蘭軍人或難民，有時也描繪與戰爭有關的場景，甚至還曾以戰火中與人一樣受苦的動物為主題作畫。

因此，他需要大量閱讀新聞，選出最恰當的當日主題。通常，他作畫的時間為兩至三小時，但他只要有空，就會拿起手機刷新聞，決定當日或次日的主角。這些時間占據了每天的一大半。

三年如一日地堅持做一件事，並不像立志時那樣輕易。徐唯辛介紹，在此期間，他曾感染過兩次新冠病毒，還曾數次長途旅行，也要處理各種家事。而隨著戰況起伏，他在心態上也波瀾不定，有幾次差點中斷，但最終還是堅持至今，沒有落下一天。在最緊張的時候，忙到接近夜裡11時，他才空出手來開始作畫，然後不得不在一個小時內急速完成，以滿足當天的任務。

「烏克蘭與每個人命運都相關」

徐唯辛表示，作為在美國生活的華裔，雖然烏克蘭距離美中都很遙遠，但烏克蘭的成敗關係到世界的未來走向，跟每個人的命運也都息息相關。