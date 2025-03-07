紐約地鐵增派國民兵滿1年 州府：重大犯罪減29%

地鐵增派國民兵滿一年，重大犯罪減少29%，圖為霍楚此前宣布增派國民兵進駐地鐵。(州長辦公室提供)

在州長霍楚 (Kathy Hochul)向紐約市地鐵派駐近千名國民兵 滿一年之際，州府表示交通系統犯罪率已大幅下降，並將持續推進各項安全措施；數據顯示，地鐵內的重大犯罪已減少29%，且犯罪率創下近30年來的新低。

一年以前，在系列槍擊和傷人案發生後，霍楚宣布增派750名國民兵和250名州警進入地鐵系統，巡查並協助市警(NYPD)隨機檢查乘客的物品，以改善地鐵系統治安。

州府數據顯示，重大地鐵罪案在今年減少29%，逮捕率則上升71%。相較2019年疫情開始前的同一時期，重大地鐵罪案則下降28%。同時，2025年前九周的統計顯示，除疫情期間以外，本年的地鐵犯罪率創下近30年來新低，與2001年相比減少了55%，較2013年則少32%。

霍楚表示，增加執勤警力、加強基礎設施防護，以及推廣心理健康支援，使得在減少地鐵犯罪方面取得明顯成果。大都會運輸署(MTA)主席利博(Janno Lieber)則說，「我們需要州長提出法律改革，讓累犯不再能夠在地鐵上反覆犯案、危害乘客安全。」

今年初，霍楚宣布強化安全措施，包括再次擴大警力、加裝地鐵月台防護欄、升級閘門以防逃票和安裝LED照明系統等。除重新部署國民兵外，約有750名市警成員在夜間常駐繁忙地鐵站 ，另有300名警員駐守在車廂內。

去年12月，霍楚宣布於地鐵各入口部署新增的250名國民兵，將國民兵在地鐵系統的總人數提升至1000名。此外，州府計畫在本年底前於超過100個車站加裝月台邊緣防護門，以防範乘客墜軌等事故。

州府表示，相關工程將根據可行性及技術標準，優先考量1、2、3、4、5、6、7、F、M及L地鐵線路，和乘客量較高並採用島式月台的車站為優先對象。霍楚還說，將投入資金在本年內於20個站點部署新型閘門，並於2026年再擴展至另20座車站。

MTA指，新設計將在曼哈頓42街/港航局(42 St-Port Authority)、地蘭西街/艾塞克斯街(Delancey St-Essex St)和皇后區羅斯福大道/傑克遜高地(Roosevelt Ave-Jackson Heights)等大客流和高逃票率的站點率先試點。