曼哈頓中城19輛警車輪胎被刺破 警追蒙面男

蒙面男涉割破19輛警車後被市警追緝。(市警提供)

紐約市 警6日表示，正在尋找兩起不同犯罪模式的涉案嫌疑人，其一為涉嫌割破大約20輛警用車輛輪胎的蒙面男子，另一宗則為搶劫多名網約車 與計程車司機的青少年團夥。

警方指出，警車輪胎被割一事發生在4日深夜，地點位於曼哈頓 中城西30街和第七大道交界，鄰近市警交通部門所在的建築。

據通報，嫌犯於午夜前後使用銳利器物刺破了約19輛停放中的警車輪胎。調查人員所查監視影像顯示，該男子作案時身穿灰色連帽衫、黑色運動褲、藍色帽子、灰色運動鞋並配戴白色外科口罩。犯案後，他往北沿第七大道逃向33街地鐵站。目前警方仍在釐清嫌犯動機。

同時，市警還在追緝四名年齡約17至19歲的青少年，其中有三名女性、一名男性，他們涉嫌在1月至2月間於曼哈頓至少七起案件中，對多名網約車和計程車司機犯案，搶走錢包、信用卡、手機及現金。 青少年團夥涉搶劫網約車被市警追緝。(市警提供)

市警表示，幾名嫌犯通常在曼哈頓中北部攔車，上車後透過分散司機注意力，趁機從中控台竊走財物。在其中一起於1月21日發生的案件中，一名30歲男司機被其中一名青少年向臉部噴灑不明物質，嫌犯隨後奪走現金1500元及一儲蓄卡。警方表示，其它案件中並無司機受傷。

在上月，紐約市警也曾呼籲民眾協助尋找三名涉嫌在布碌崙(布魯克林)、皇后區及史泰登島多次對網約車司機作案、搶走手機及現金的嫌疑人，涉案次數超過20起。根據公開資訊，目前警方尚未針對這起案件逮捕任何嫌犯。