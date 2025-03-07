網約車司機薪資剝削賠償 31日截止申請

紐約市計程車司機聯盟表示，許多華裔、韓裔、印度裔、孟加拉裔及巴基斯坦裔司機尚未申請，呼籲社區協助擴散訊息。(記者尤昱程╱攝影)

州參議員劉醇逸6日與紐約市 計程車司機聯盟(NYTWA)召開記者會，呼籲Uber與Lyft 司機3月31日(周一)前申請薪資剝削賠償。2014至2017年間，兩家公司違法從司機收入扣除銷售稅與工傷保險 費，導致數萬人受損。目前，3億2800萬元和解金已發放6萬名司機，仍有3萬人未申請，不少移民司機因語言障礙或擔憂詐騙而猶豫。

NYTWA執行主任德賽(Bhairavi Desai)表示，乘客應支付車資外的紐約州銷售稅與2.5%工傷保險費(Black Car Fund)，這筆費用保障司機工傷補償。然而Uber與Lyft為吸引乘客、降低費用，未向乘客收取，而是直接從司機收入中扣除，「這筆錢原本就屬於司機，Uber和Lyft只是被迫歸還。」

她補充，NYTWA為此奮鬥八年，提出三起聯邦訴訟並向州檢察長投訴，促成全美最大薪資追回案。因Uber與Lyft合約限制司機只能仲裁，無法集體訴訟，導致多數人長年無法追回工資。直到州檢察長詹樂霞(Letitia James)介入，才迫使Uber與Lyft達成和解並設立賠償基金。

劉醇逸表示，許多尚未申請的司機可能因語言或程序問題遲疑，但這筆錢是他們應得的工資，申請流程簡單且保密。他說，「這不是免費補助，而是二者違法扣款後應該歸還的薪資。所有符合資格的司機都應該在截止提出申請，千萬不要錯過。」

賠償金額根據Uber與Lyft當時扣款計算，每人可領回十元至逾3萬元不等。Uber與Lyft擁有詳細紀錄，可精確計算每位司機被扣款額，因此申請人只需確認身分即可領取。

符合資格的司機需取得「申請人編號」(Claimant ID)，該編號由Rust Consulting發送。若已收到Claimant ID，可直接在線申請；若未收到，需攜帶兩張附照片的身份證至NYTWA辦公室索取，地址31-37th Ave, Long Island City索取，或致電(718)706-9892，有中文服務。

劉醇逸辦公室亦提供協助。司機可選擇透過支票、PayPal或Venmo領款。即便司機已離職、搬離美國，甚至家屬代辦，皆可申請。