調查：紐約市公校30萬生 長期曠課

研究顯示，紐約市公校的長期曠課率超過三成，意味著全市至少30萬學生長期不到校。(記者許君達╱攝影)

最新研究顯示，2024年紐約市 公立學校學生中，有約30萬人長期曠課，占全部學生的三分之一以上。

根據定義，「長期曠課」指在一學年的180天上學日中，缺勤或曠課達到十天或以上。這項由曼哈頓研究所(Manhattan Institute)發布的報告指出，紐約市K-12公校生長期曠課的占比，從疫情 前的2018至19學年的26.5%，增加到上一學年的34.8%，這意味著，在全市約90萬學生中，長時間缺勤的人數已超過30萬。

與紐約市相比，紐約州 內其他大城市的曠課情況更為嚴重。在2023至24學年，水牛城(Buffalo)的曠課率高達62.2%，羅切斯特(Rochester)和雪城(Syracuse)則分別達到59.2%和46.8%，三城的曠課率均在疫情後迅速上升，增幅超過紐約市；唯一出勤率在疫情後有所好轉的是奧伯尼(Albany)。 不過在大都市外的郊區和鄉村地區，學生出勤情況較好，因而將全州曠課率的平均水平拉低至25.1%。

報告指出，造成曠課率劇增的主要原因分別在於學校的管理制度和家長的態度。

制度方面，州教育廳從衡量學校質量以及評估學區表現的標準中，取消了「長期曠課」這一項，這意味著學校方面失去了確保出勤率的動力。

另一方面，很多家長對於孩子到校上學的態度在疫情過後變得更加消極，一些遠程辦公的家庭甚至傾向於讓孩子更多留在家中、而非去學校上學。

另一項由帝國中心(Empire Center)發布於2023年的報告指出，長期曠課與學習成績下降、標準化考試成績不佳、畢業率下降及輟學率上升等教育問題緊密相關。2024年的評估結果顯示，紐約州公校學生的平均閱讀和數學成績比疫情前有所下降。前市長納德爾斯特恩(Eric Nadelstern)認為，紐約在教育投資上的大手筆和對教育管理的過於寬鬆，導致一種「獎勵失敗者、懲罰成功者」的結果，這種政策正在走入錯誤的方向。

不過，曼哈頓研究所的報告指出，如果教育者努力，曠課問題並非無解。報告引用布碌崙(布魯克林)一所特許學校負責人的說法，指出「遲到是曠課的開端」。該校在開始執行狠抓遲到的策略後，長期曠課率已連續三年下降。