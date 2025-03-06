布碌崙首次引進「開放式列車」地鐵G線啟用

MTA官方也表示，該款列車車門更寬、更多監視器設備、車內照明更明亮，並且配備數位螢幕顯示停靠站與轉乘資訊，且具有無障礙設施。(MTA提供)

紐約大都會 運輸署(MTA )近日在G線推出首列「開放式」地鐵列車(Open-Gangway Trains)，並計畫在未來幾個月陸續投入更多此類列車。新款列車之間沒有門，乘客可以在車廂之間自由行走。

該R211T型號車款列車在布碌崙 (布魯克林)教堂大道(Church Avenue)首次亮相。根據MTA官方，列車車門也更寬、配有更多監視器設備、具無障礙設施、車內照明更明亮，並且配備數位螢幕顯示停靠站與轉乘資訊。類似的R211型列車已在A線運行，但這些列車並未採用開放式設計。

紐約大都會運輸署(MTA)在G線推出首列「開放式」地鐵列車(Open-Gangway Trains)，並計畫在未來幾個月內陸續投入更多此類列車。(MTA提供)

由於過去G線列車較短，許多通勤乘客為趕上列車需要快速奔跑以免錯過，但往往到最後一節車廂已經過於擁擠。主要原因為G線僅在布碌崙通行，客流量較其他線路少，周間約有16萬6000人搭乘。且列車僅由5節車廂組成，使得乘客必須走到月台中間才能上車。面對全新變革，不少乘客都感到驚喜，並認為該列車將增加空間，並使搭乘體驗變得更加便利。

此款列車於布碌崙(布魯克林)教堂大道(Church Avenue)首次亮相，該R211T型號車款列車之間沒有門，乘客可以在車廂之間自由行走。(MTA提供)

目前第二列開放式列車於5日投入G線服務，未來兩個月還會加入兩列同款列車，還將在2027年投入355輛改良版的傳統列車。MTA另外訂購了80輛開放式列車車廂，為其13億元採購435輛新車計畫的一部分。