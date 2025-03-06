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華商會攜手紐約慈濟 為加州災民募款

記者尤昱程／紐約報導
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法拉盛華人工商促進會(FCBA)與慈濟基金會紐約分會，共同為加州災區人民展開募款活動。(記者尤昱程／攝影)
法拉盛華人工商促進會(FCBA)與慈濟基金會紐約分會，共同為加州災區人民展開募款活動。(記者尤昱程／攝影)

法拉盛華人工商促進會(FCBA)與慈濟基金會紐約分會於5日召開記者會，宣布為加州災區人民展開募款活動，呼籲社區商家與居民踴躍參與，共同支援受災家庭的重建工作。

華商會理事長王耀明表示，加州部分地區滿目瘡痍，許多居民一生積蓄化為灰燼。天災無法預測，但社會應相互扶持，「一人有難，萬人支援」，希望透過募款喚起更多人的愛心，共盡一份心力。

華商會首席顧問杜彼得強調，受災居民多為普通民眾，許多人辛苦一生購置的房產在大火中毀於一旦，保險理賠需時，而當地慈善機構成為他們最及時的依靠。他呼籲民眾捐款不論多寡，皆是對災民的重要支持。

慈濟基金會紐約分會執行長蘇煜升，在記者會上分享慈濟在加州的救災行動。(記者尤昱程...
慈濟基金會紐約分會執行長蘇煜升，在記者會上分享慈濟在加州的救災行動。(記者尤昱程／攝影)

慈濟基金會紐約分會執行長蘇煜升表示，自1月7日加州山火爆發後，慈濟迅速展開救援，截至2月23日已舉辦24場發放活動，累計發放超過460萬元，為超過1萬8000名受災民眾提供援助，並發放慰問金與生活物資。

蘇煜升說，慈濟的援助標準為兩人家庭發放1000元，三至四人家庭發放1200元，五人以上家庭發放1500元。目前救助工作已進入第二階段，包括資助受災學童繼續學業、協助重建社區宗教場所及支援生活困難家庭。

華商會多位理事每人也在現場捐贈數千元不等的支票，表達對慈濟賑災的感謝。杜彼得表示，慈濟不僅是提供物資與金錢援助，更重要的是帶著感恩的心去幫助災民，「慈濟最讓我感動的地方，就是當他們幫助你的時候，不是把你當作受災者，而是感恩你給予他們這個機會。」

募款方式包括現場支票捐贈、郵寄至慈濟紐約分會，或透過慈濟官網線上捐款。支票抬頭為「Tzu Chi Foundation」並於備註欄填寫「FCBA加州賑災」，以確保款項專款專用，郵寄地址為137-77 Northern Blvd。線上捐款網址，www.tzuchi.us。更多詳情請聯繫慈濟基金會，電話(718)888-0866。

慈濟 加州 支票

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