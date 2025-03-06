紐約華資銀行公會午餐會 籲團結抗市場挑戰

紐約華資銀行公會在華埠舉辦疫情後首次同業午餐會。(記者許君達／攝影)

紐約華資銀行 公會(NYCABA)5日在曼哈頓華埠 舉行午餐會，來自紐約地區多家華資銀行、金融、保險和法律業者到場。這是新冠疫情後，該公會五年來首次主辦大規模的業者聚會。公會還為社區機構「歡迎來到華埠」(Welcome to Chinatown)捐贈了2000元贊助款。

紐約華資銀行公會成立於1991年，主席黃威廉(William Wong)介紹，公會最新一屆領導層的使命是為同業人士搭建一個相互交流意見、討論議題的平台，使會員能夠更有效地實現智力和資源的互通互補，聯手創造財富，為共同生活的社區服務。會員不僅包括銀行和金融業者，也歡迎法律界以及其他領域的專業人士加入。

餐會期間，近30名參與者交流各自感興趣的議題。川普 上台後，包括關稅在內的各種政策反覆，一度令市場看空，股市重挫。對此，公會會員、環球銀行(Global Bank)執行副總裁兼首席財政官陳自重表示，來自華府的不確定性給市場帶來的短期震盪確實存在，關稅等政策也確實會給華社的多數小商業者帶來立竿見影的影響，不過作為金融業者，數據才是更可靠的判斷依據，因此，川普政府的政策對於經濟的長遠影響，現在下定論為時尚早，需要等掌握充足的數據後才能做出更準確的預測。

黃威廉表示，紐約華資金融機構普遍體量較小，服務對象也更專注作為少數群體的華人社區。因此在外部大環境充滿不確定性的年代，整個社區以及業者的社群，都比以往更需要團結的力量，共同對抗挑戰。