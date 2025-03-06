紐約東區成立跨國打擊犯罪小組

紐約東區聯邦檢察官杜然宣布設立紐約東區跨國犯罪組織打擊小組。(杜然X平台)

紐約東區聯邦檢察官杜然(John Durham)5日宣布設立紐約東區跨國犯罪組織打擊小組(Transnational Criminal Organizations Strike Force)，集中力量調查、起訴和搗毀各種犯罪集團和跨國犯罪組織，對這些犯罪集團的頭目提出恐怖主義、勒索和運作犯罪集團的指控。

杜然稱，20多年來，紐約東區聯邦檢察官辦公室在起訴美國和世界上許多最重要的卡特爾(Cartel)和跨國犯罪組織上一直居於全國領先地位，尤其是在紐約東區，有大量活動的跨國犯罪組織，比如曾對La Mara Salvatrucha(MS-13)、Sinaloa Cartel、Guadalajara Cartel和Juarez Cartel等提出起訴。因此，他的辦公室在這一領域擁有豐富的經驗和專業知識，有責任對社區和整個國家存在的這些殘忍的組織進行打擊，阻止其在社區和全國實施暴力活動和散布毒品 。

杜然表示，在另一方面，紐約東區跨國犯罪組織打擊小組的設立不僅與總檢察長於2025年2月5日發布的「徹底剷除卡特爾和跨國犯罪組織」備忘錄一致，也與川普總統2025年1月20日簽署的關於打擊跨國犯罪組織的行政令一致。

新設立的小組將重點打擊跨國犯罪組織的頭目和管理層，擾亂這些犯罪組織在美國在活動，包括恐怖活動、勒索、毒品走私，尤其是芬太尼及其前體，還有暴力犯罪 、人口販運和走私、賄賂外國官員、洗錢、移民犯罪、以及詐騙和網絡犯罪。

該小組將識別和確定跨國犯罪組織非法資金的來源和手段，收繳和沒收相關的銀行帳戶、數字資產、房地產 和其他資產。該小組還將協調紐約東區和其他地區的聯邦執法合作夥伴，比如聯邦調查局(FBI)、聯邦緝毒署(DEA)、國土安全部國土安全調查處(HSI)、菸酒槍炮及爆裂物管理局(Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives)和國家稅務局(IRRS)等的調查工作。

杜然辦公室國際毒品和洗錢科科長納瓦羅(Francisco J. Navarro)將擔任打擊小組的組長，美國助理檢察官法拉爾(Megan E. Farrell)和帕克(Gabriel Park)被擔任副組長。此外，聯邦檢察官辦公室刑事部的每個科將至少有一名代表參與這個小組的活動，從而最大限度地利用資源，打擊跨國犯罪組織。