俱樂部凝聚台灣藝術家社群 分享在美經驗

與會的鍾妤婕、何苹與郭思廷居住紐約時間不一，但在當晚的活動都感受到久違的熟悉感。三人都希望能在紐約認識更多台灣人，不只在工作上拓展合作機會，也能在私底下建立關係與聯絡。(記者馬璿╱攝影)

由百老匯 音樂劇演員薛定洲(Albert Hsueh)成立的「搞藝術的台灣浪子大蘋果俱樂部」與美國華人博物館 (MOCA)合作，在近日舉行創辦以來最盛大的聚會。俱樂部凝聚紐約台灣藝術家社群，每月聚會串聯不同領域人才，形成在地網路。當晚為第四次活動，吸引逾百人參與，包含設計師、藝術治療師、策展人等，開放自由對話、社交，交流在美生活經驗。

薛定洲來美十年，過去僅在零星活動遇見台灣人卻未曾見過大型組織，於是創辦團體的想法逐漸萌芽。他坦言，剛來美時曾掙扎是否應多與英語使用者交流，而非困於舒適圈，但他意識到，身處異鄉更需要文化相近的人交流，才有「充電」的感覺。

「搞藝術的台灣浪子大蘋果俱樂部」由百老匯音樂劇演員薛定洲(Albert Hsueh)成立，希望能透過建立在地社群，串連在紐約台灣人的交流平台與感情。(記者馬璿╱攝影) 由百老匯音樂劇演員薛定洲(Albert Hsueh)成立的「搞藝術的台灣浪子大蘋果俱樂部」與美國華人博物館(MOCA)合作，舉行創辦以來最盛大的聚會。(主辦方提供，攝影師留榮鋒拍攝)

「初衷很簡單，就是希望大家有個平台能交流想法或困境，這些事情只有同樣經歷過的人才懂。台灣人又熱心，若能解惑或連絡資源，不是更好嗎？」他說。

去年12月，他開始籌辦小型聚會，設計海報、聯絡場地一手包辦，雖無經驗，卻憑熱血和台灣鄉親的支持，聚會逐漸固定，俱樂部也慢慢成形。參與者更回饋「等待這樣的社群很久了」，讓他備感窩心。

但過程也並非全無挑戰，薛定洲在正職工作之外，還須獨力處理大小事。「我很怕麻煩別人，所以只能先做再說。」幸運的是，幾次聚會後，他認識各有專長的台灣人，分擔海報設計、攝影等，讓活動「連結」的主旨更為清晰。俱樂部漸漸擴散，他希望聚會保持玩心與歡樂氣氛，未來或許會舉辦座談、研討會，但更希望透過每月聚會，讓在大蘋果漂泊的台灣遊子感受到最熟悉的家鄉味與歸屬感。