俱樂部凝聚台灣藝術家社群 分享在美經驗
由百老匯音樂劇演員薛定洲(Albert Hsueh)成立的「搞藝術的台灣浪子大蘋果俱樂部」與美國華人博物館(MOCA)合作，在近日舉行創辦以來最盛大的聚會。俱樂部凝聚紐約台灣藝術家社群，每月聚會串聯不同領域人才，形成在地網路。當晚為第四次活動，吸引逾百人參與，包含設計師、藝術治療師、策展人等，開放自由對話、社交，交流在美生活經驗。
薛定洲來美十年，過去僅在零星活動遇見台灣人卻未曾見過大型組織，於是創辦團體的想法逐漸萌芽。他坦言，剛來美時曾掙扎是否應多與英語使用者交流，而非困於舒適圈，但他意識到，身處異鄉更需要文化相近的人交流，才有「充電」的感覺。
「初衷很簡單，就是希望大家有個平台能交流想法或困境，這些事情只有同樣經歷過的人才懂。台灣人又熱心，若能解惑或連絡資源，不是更好嗎？」他說。
去年12月，他開始籌辦小型聚會，設計海報、聯絡場地一手包辦，雖無經驗，卻憑熱血和台灣鄉親的支持，聚會逐漸固定，俱樂部也慢慢成形。參與者更回饋「等待這樣的社群很久了」，讓他備感窩心。
但過程也並非全無挑戰，薛定洲在正職工作之外，還須獨力處理大小事。「我很怕麻煩別人，所以只能先做再說。」幸運的是，幾次聚會後，他認識各有專長的台灣人，分擔海報設計、攝影等，讓活動「連結」的主旨更為清晰。俱樂部漸漸擴散，他希望聚會保持玩心與歡樂氣氛，未來或許會舉辦座談、研討會，但更希望透過每月聚會，讓在大蘋果漂泊的台灣遊子感受到最熟悉的家鄉味與歸屬感。
與會的鍾妤婕是紀錄片製作人，在紐約居住五年，現職藝術非營利組織並多採訪、拍攝藝術家，希望能認識更多台灣人，拓展合作可能。從事藝術策展的何苹曾參加上月聚會，因喜歡與台灣藝術家相處的氛圍，再次報名。她感謝主辦方聚集大家，雖來紐約時間不長，但希望能藉此串連不同領域的夥伴。仍在就讀藝術學位的郭思廷旅居紐約多年，則是基於好奇與拓展交友圈，與朋友相約參加聚會。談到未來參與意願，三人異口同聲表示，非常樂意持續支持。
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