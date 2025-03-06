霍楚推出「你被錄取了」計畫 招聘失業公務員

州長霍楚(Kathy Hochul)宣布啟動「你被錄取了」(You’re Hired)計畫，邀請被解雇的聯邦公務員加入紐約州州府。(截取自YouTube視頻)

在馬斯克 (Elon Musk)領導的「政府效率部」(DOGE)大量裁減聯邦員工之際，州長霍楚 (Kathy Hochul)近日宣布啟動「你被錄取了」(You’re Hired)計畫，邀請被解雇的聯邦公務員加入紐約州 府。霍楚此舉被視為與地方與聯邦間爭端的又一回合。

霍楚表示，鼓勵失業公務員訪問州府的招聘信息官網ny.gov/wewantyou查閱職缺，加入州府團隊。同時她還錄製了一段影片，邀請聯邦員工投身紐約州府，連結為 youtu.be/ra6Kxy1OG_I。

「聯邦政府或許對你說『你被解雇了』，但在紐約，我們說『你被錄取了』，」霍楚表示，「無論你的專長為何，紐約州都重視公共服務。」

去年，州府推出「NY HELPS」計畫，暫時取消部分職位的公務員考試要求，錄取近2萬4000名州府員工，另有6000人加入地方政府。此外，州府還設立了十個「政府職涯中心」，提供求職指引與職涯發展協助。

「政府效率部」(DOGE)日前推新規，要求所有聯邦員工每周填報工時，否則將被視為自動辭職。此舉引發爭議。但部分員工因職務敏感，依法不得向第三方透露工作內容，如今卻需向主管提交工時報告。此外，駐守偏遠地區的國防部人員、休假中員工可能因未即時填報而遭解雇。部分機構主管甚至要求員工暫不回覆該通知，導致政策執行更加混亂。

川普(Donald Trump)總統日前在社群平台「真實社群」(Truth Social)發文，讚揚馬斯克削減政府支出「做得很好」，但希望他「更積極」。