向多名學童索不雅照片 紐約亞裔明星教師認罪 將被判刑7年

布碌崙 (布魯克林)地區檢察官蔣沙樂(Eric Gonzalez)宣布，一名亞裔數學教師承認向兒童發送性露骨圖像，同時危害兒童福利 。這名被告將被判七年監禁，並註冊為性侵犯者。

根據檢方，38歲的阮溫斯頓(Winston Nguyen，音譯)曾是布碌崙高地(Brooklyn Heights)精英私立學校聖安妮學校(Saint Ann’s School)的一名數學教師。從2022年10月到2024年5月，阮溫斯頓在應用程式Snapchat 上，假裝成青少年學生，使用兩個分別為hunterkristoff和haircutbongos的帳戶與受害者聯繫。當時，受害者的年齡在13歲至15歲之間。阮向受害者發送一名十幾歲男孩自慰的裸照和視頻。他還通過這些帳戶長時間對話，描述各種性行為，並讓受害者通過Snapchat，向他發送私密圖像和視頻。蔣沙樂表示，被告對六名就讀於布碌崙多所精英私立學校的兒童實施犯罪。

38歲的阮溫斯頓報住哈林區(Harlem)。他3日在布碌崙高等法院向法官蒂斯內(Phillip Tisne)認罪，罪名包括一項利用兒童進行性表演的性動機重罪和五項危害兒童福利罪。對他的懲罰將是七年監禁、十年釋放後監管並登記為性犯罪者。對阮溫斯頓的量刑定於本月17日宣布。

布碌崙地區檢察官蔣沙樂發表聲明說，更令人痛心的是，被告是一名學校教師，本應是值得信賴的人，卻成為青少年的侵犯者。這種對兒童和青少年的剝削在布碌崙絕對不會被容忍，布碌崙檢察官辦公室將繼續揭露和剷除這種行為。

據悉，阮溫斯頓此前曾參加著名電視競賽「 Jeopardy! 」並奪得冠軍，也曾因盜竊30萬元入獄服刑。