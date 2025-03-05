百人會商討外國人土地法草案對策

百人會(Committee of 100)與眾多亞裔房地產組織合作，在4日舉行「外國人土地法」(alien land laws)草案討論會議。(擷取會議畫面)

百人會(Committee of 100)聯合美國亞裔房地產 協會(AREA)、全國公平住房聯盟(National Fair Housing Alliance)等多個亞裔房地產組織，於4日召開關於「外國人土地法」(Alien Land Laws)及其影響的會議，聚焦美國多州近期通過或考慮房地產限制法案，對來自中國、俄羅斯、伊朗等國的非美國公民施加購房限制，呼籲民眾積極參與倡議與維權。

本次會議邀請了前聯邦住房與城市發展部助理部長John Trasviña、亞太裔正義工作組共同創辦人Jeremy Wu，及休士頓大學學術自由小組委員會創始主席Steven Pei等專家參與。

百人會臨時主席蔡欣玲(Cindy Tsai)指，28個州正在考慮或已通過限制特定國籍人士購房的法案，其中22個州已實施針對特定國籍的購房限制，包括禁止購買、租賃房產及設立歧視 性條款。

全國公平住房聯盟的Scott Chang強調，這些法案與美國歷史上的歧視性住房政策類似。他表示，佛州的SB-264不僅針對中國人，還涵蓋俄羅斯、伊朗、朝鮮等國的公民，對社區帶來廣泛影響。法律挑戰方面，AREA與全國公平住房聯盟已提起訴訟，指控該法案違反「公平住房法案」及憲法的平等保護條款。這些法案將迫使房地產業者面臨違反聯邦法律的風險，影響亞裔的財產權益。

John Trasviña表示，這些訴訟的結果將對美國的公平住房政策產生深遠影響。目前，該案在佛羅里達州南區法院審理，並等待美國第11巡迴上訴法院對Shen v. Simpson案的裁決，該案將影響SB-264的判定。

與會專家呼籲民眾積極參與倡議活動，透過寫信給州長、參議員及當地房地產協會推動政策變革，透過公民運動和法律挑戰，才能有效抵制這些歧視性法案，確保公平住房權益。