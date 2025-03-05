納蘇郡議員擬設緩衝區 限制大麻店設點

長島 納蘇郡共和黨籍州參議員馬丁斯(Jack Martins)提案，主張在皇后區 與納蘇郡交界處，畫設約1312呎的緩衝區(buffer zone)，禁止大麻 商店在該區域內營業，以防止皇后區邊界成為長島禁售大麻地區的變相供應站。

紐約州於2021年合法化娛樂用大麻，並允許各地政府決定是否開放大麻商店與消費場所。納蘇郡內，包括北亨普斯特鎮(North Hempstead)和亨普斯特鎮(Hempstead)等地皆選擇「退出」，不允許大麻商店營業。然而，由於皇后區開放大麻銷售，部分店家選擇在皇后區與納蘇郡交界處設點，吸引來自長島的顧客。

馬丁斯日前召開記者會表示，這些店家利用現行法規「漏洞」，刻意設點於邊界，以服務原本應該無法購買大麻的居民，並可能對長島社區帶來負面影響，因此推動設立禁售區。

亨普斯特鎮長克萊文(Donald Clavin)則說，皇后區邊界大麻店的設立破壞了長島地區的禁售決策，「我們不能允許這樣的情況發生，讓這些店家鎖定我們的居民作為客群。」

皇后區官員則駁斥納蘇郡的做法。皇后區長理查茲(Donovan Richards Jr.)發言人表示，納蘇郡官員顯然常在皇后區購買大麻，否則不會有如此荒謬的想法。他說，納蘇郡無權干涉皇后區內合法商家的營運。

皇后區大麻店「Green Flower Dispensary」經理帕特爾(Sid Patel)則表示，店家均依照州法經營，所有產品皆經實驗室檢測，納蘇郡的抗議「不具任何法律根據」，並指出，「我們在皇后區營業，與納蘇郡無關。」

該提案在長島各鎮引發不同反應。選擇「退出」大麻銷售的史密斯鎮(Smithtown)鎮長韋爾海姆(Ed Wehrheim)表態支持，認為現行法規削弱了地方政府的權力，「這項提案有助於維護我們的自治權，並確保社區安全。」