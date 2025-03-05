紀念高耀潔 哥大教授黎安友辦座談會

分享會上，高耀潔傳記作者林世鈺分享了她主創的紀錄片片段。(記者許君達╱攝影)

哥倫比亞大學教授黎安友(Andrew Nathan)4日在哥大校園內組織以紀念高耀潔 醫生為主題的座談會，邀多名高耀潔傳記作者、出版人以及高耀潔生前的長期合作者分享他們對她的印象。

高耀潔曾為婦科醫生，1990年代末退休後，開始長期走訪中國河南 鄉村地區，調查愛滋病疫情 ，發現愛滋病蔓延的主要原因來自河南地區延續已久的賣血行為，業者不規範的採血和輸血操作，導致依靠血液傳播的愛滋病毒在貧窮鄉村廣泛蔓延。此後，高耀潔一邊充當「吹哨人」向外界宣傳這一被河南地方當局有意隱瞞的人禍，一邊將自己的積蓄和獎金用來購買藥物、印刷「防愛」宣傳冊以及幫扶「愛滋孤兒」，獲得廣泛好評，曾被「時代」週刊(Times)評為「亞洲英雄」，並獲多個國際獎項。

迫於中國當局的壓力，高耀潔2009年被迫流亡美國，後在黎安友的協助下受聘為哥大訪問學者，並定居紐約，直到2023年12月10日過世，享壽95歲。

高耀潔的貢獻曾受到時任國務卿喜來莉·柯林頓(Hilary Clinton)的讚賞，她在紐約時，喜來莉還曾前往她的居所探望。黎安友回憶，他在幫助高耀潔完成入籍宣誓時，曾因她已癱瘓、無法前往移民局而犯難，但喜來莉積極伸出援手，最終，兩名移民官員前往高耀潔的房間，幫助她在臥榻上完成了宣誓。

香港智行基金會創辦人杜聰曾與高耀潔合作多年，在河南鄉村走訪和救助「愛滋血禍」受害者。當時，中國官方雖已開始重視河南的愛滋病疫情，但高耀潔仍發現有大量偏鄉地區處在外界的認知「黑洞」中，因此她便帶著杜聰搭乘計程車前往河南各地調研，名為「打黑洞」，「哪裡墳多，就往哪走」。中國當局為了避免高耀潔「搗亂」，甚至給各鄉村開出懸賞價碼，發現她的行蹤並報告者，獎賞500元。杜聰回憶，最初他並不了解事情的嚴重性，在聽到高耀潔說「氣候不對了」的時候，他還迷惑地望天，說「陽光很好啊」。直到他跟隨高耀潔跳上計程車逃離後，才發現大批警察正在衝向他們剛剛離開的村莊。

高耀潔傳記作者林世鈺用三個關鍵詞總結了高耀潔的人生：愛、勇氣和行動力。她回憶，高耀潔2016年被診斷患有肺纖維化，總說自己「活不長了」。然而，此後她便更加筆耕不輟，更賣力地書寫自己的回憶錄。她常對林世鈺說，「這是我的最後一本書了」，然而，幾年之後，她的新書卻又問世了。

「高耀潔畫傳」出版方博登書屋負責人榮偉評價她為「民族的良心，時代的英雄」，杜聰介紹，高耀潔一直堅稱自己不是「反華」者，而林世鈺則認為，高耀潔作為一名流亡者，其實比很多中國人更愛這個國家。