我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普國會演說當下 指定倖存者是「他」 躲遠處安全看直播

上任6周顛覆數十年政策 川普國會演說5大要點一次看

奧斯卡最佳導演貝克 曾拍片聚焦紐約華人無證移民

記者曹馨元／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
新晉奧斯卡最佳導演貝克曾在2004年拍攝影片「外賣」，描繪世紀初紐約華人無證移民的故事。(圖片來自imdb)
新晉奧斯卡最佳導演貝克曾在2004年拍攝影片「外賣」，描繪世紀初紐約華人無證移民的故事。(圖片來自imdb)

第97屆奧斯卡頒獎典禮於日前落幕，導演西恩貝克(Sean Baker)憑藉「阿諾拉(Anora)」一舉奪得最佳導演、最佳影片、最佳原著劇本及最佳剪輯四項大獎，成為本季最大贏家；貝克的作品多聚焦於主流鏡頭外的邊緣群體，而他也曾在2004年拍攝影片「外賣」(Take Out)，描繪世紀初紐約華人無證移民的故事。

「外賣」講述了中國新移民丁明(Ding Ming)因欠下蛇頭高額偷渡費用，而在一家中餐外賣店送餐還債的經歷。影片開頭，催債人要求丁明必須在一天之內還清800元，否則債務就會翻倍；在88分鐘的電影中，鏡頭跟隨丁明穿梭在曼哈頓的大街小巷，以近乎「偷窺」的拍攝方式記錄了他如何找製衣廠的熟人借錢、拚命送餐以求多掙得一些小費等等。

本片由貝克與台灣製片人鄒時擎聯合執導，以3000元預算的小成本製作，誠實地描繪了華人無證移民的艱辛、韌性及互助的情誼。影片中丁明工作的中餐外賣店也是在現實中存在的真實店鋪，位於103街與阿姆斯特丹大道交口；此外，主要角色之一、在片中飾演餐廳員工「大姐」的演員也曾在一家餐館擔任接線員。

自上世紀80年代起至本世紀初，湧入紐約的福州移民潮向華埠輸送大量人口，截止1997年，僅來自福州長樂的移民就達15萬。大多抵達紐約的福州新移民經由蛇頭偷渡而來，因他們往往無法在赴美前繳清高昂的偷渡費用，便會在抵美後的一段時間內，邊打工邊還錢；「外賣」中，丁明的工友就曾提到，自己花費將近四年，才終於要還清債務。

貝克在與紐約時報的訪問中提到，本片採用「真實電影」(Cinéma vérité)的手法，以紀錄片的拍攝形式、極大程度上去除了電影的戲劇元素；他表示，有很多觀眾在看完本片後都堅信這是一部紀錄片。「外賣」收穫了紐約客、紐約時報等評論專欄的一眾好評，如今仍可在HBO Max上觀看。

「外賣」講述了中國新移民丁明因欠下蛇頭高額偷渡費用，而在一家中餐外賣店送餐還債的...
「外賣」講述了中國新移民丁明因欠下蛇頭高額偷渡費用，而在一家中餐外賣店送餐還債的經歷。(圖片截自官方預告)

移民 偷渡 紐約時報

上一則

皇后區圖書館播客特輯「小聲喧嘩」回顧亞裔社區

下一則

市議長歐德思市情咨文 聚焦可負擔住房
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

奧斯卡／「艾諾拉」包辦最佳影片5大獎 導演1人拿4獎

奧斯卡／「艾諾拉」包辦最佳影片5大獎 導演1人拿4獎
美智庫：中國犯罪集團滲透南太 企圖動搖台帛邦交

美智庫：中國犯罪集團滲透南太 企圖動搖台帛邦交
這款輕巧電動開罐器 拯救了無數人手腕

這款輕巧電動開罐器 拯救了無數人手腕
費時2年鑽研 醃小黃瓜披薩打入紐約全食超市

費時2年鑽研 醃小黃瓜披薩打入紐約全食超市

熱門新聞

長島納蘇郡警察局(Nassau County Police Department)24日發布通報，尋找17歲華裔少女薛嘉琳。(讀者提供)

紐約長島失蹤華人女孩已去世 同學稱其學業優秀

2025-02-25 18:48
長島社區成員近日發起募款活動，以幫助薛嘉琳家屬支付喪禮費用，並舉辦追悼儀式紀念她年輕的生命。(取自gofundme)

長島女孩失蹤兩日後確認死亡 社區募款助家屬

2025-02-27 16:16
薛嘉琳就讀的平原景(Plainview)學區的約翰肯尼迪高中(John F. Kennedy High School)校方25日晚間發出通告，表示12年級學生薛嘉琳已經不幸離世。(讀者提供)

長島失蹤華人女孩已去世 同學錯愕 憶稱其學業優秀

2025-02-26 01:29
市議會近日通過一項重要法案，將為符合資格的住宅屋主免費提供官方的紐約市垃圾桶。(本報檔案照)

紐約市議會通過法案 免費提供官方垃圾桶給合資格屋主

2025-03-02 06:18
法拉盛一間超市日前發生誤認顧客行竊強行搜身，造成顧客身心受創。示意圖，非事發地點。（取材自pexels.com@Violetta Ramonaite）

法拉盛超市誤認他行竊強行搜身 七旬華裔長者骨折送醫

2025-03-04 19:33
由於存在誤導和工資欺詐行為，州檢察長詹樂霞向DoorDash提起訴訟，獲得1675萬元賠償金，用於補償2017至2019年間曾為DoorDash送餐的外賣郎。(記者許君達╱攝影)

小費做手腳 外賣平台DoorDash賠外賣郎1675萬

2025-02-25 12:21

超人氣

更多 >
王大陸機場叫車嫌車爛 下重手涉殺人未遂移送

王大陸機場叫車嫌車爛 下重手涉殺人未遂移送
讚揚馬斯克、拋美烏礦產協議進度 川普國會演說時間破紀錄

讚揚馬斯克、拋美烏礦產協議進度 川普國會演說時間破紀錄
美收回巴拿馬運河序曲？港商售二港口經營權給美商

美收回巴拿馬運河序曲？港商售二港口經營權給美商
在這年齡退休 預估45%的人會積蓄耗盡

在這年齡退休 預估45%的人會積蓄耗盡
Target執行長：這類商品或自本周起漲價

Target執行長：這類商品或自本周起漲價