奧斯卡最佳導演貝克 曾拍片聚焦紐約華人無證移民

新晉奧斯卡最佳導演貝克曾在2004年拍攝影片「外賣」，描繪世紀初紐約華人無證移民的故事。(圖片來自imdb)

第97屆奧斯卡頒獎典禮於日前落幕，導演西恩貝克(Sean Baker)憑藉「阿諾拉(Anora)」一舉奪得最佳導演、最佳影片、最佳原著劇本及最佳剪輯四項大獎，成為本季最大贏家；貝克的作品多聚焦於主流鏡頭外的邊緣群體，而他也曾在2004年拍攝影片「外賣」(Take Out)，描繪世紀初紐約華人無證移民 的故事。

「外賣」講述了中國新移民丁明(Ding Ming)因欠下蛇頭高額偷渡 費用，而在一家中餐外賣店送餐還債的經歷。影片開頭，催債人要求丁明必須在一天之內還清800元，否則債務就會翻倍；在88分鐘的電影中，鏡頭跟隨丁明穿梭在曼哈頓的大街小巷，以近乎「偷窺」的拍攝方式記錄了他如何找製衣廠的熟人借錢、拚命送餐以求多掙得一些小費等等。

本片由貝克與台灣製片人鄒時擎聯合執導，以3000元預算的小成本製作，誠實地描繪了華人無證移民的艱辛、韌性及互助的情誼。影片中丁明工作的中餐外賣店也是在現實中存在的真實店鋪，位於103街與阿姆斯特丹大道交口；此外，主要角色之一、在片中飾演餐廳員工「大姐」的演員也曾在一家餐館擔任接線員。

自上世紀80年代起至本世紀初，湧入紐約的福州移民潮向華埠輸送大量人口，截止1997年，僅來自福州長樂的移民就達15萬。大多抵達紐約的福州新移民經由蛇頭偷渡而來，因他們往往無法在赴美前繳清高昂的偷渡費用，便會在抵美後的一段時間內，邊打工邊還錢；「外賣」中，丁明的工友就曾提到，自己花費將近四年，才終於要還清債務。