皇后區圖書館播客特輯「小聲喧嘩」回顧亞裔社區

皇后區公共圖書館舉辦新冠五周年回顧活動，幾位播客製片人及主理人，也分享了關於皇后區亞裔社區的播客特輯「小聲喧嘩」。(記者鄭怡嫣／攝影)

皇后區 公共圖書館近日在艾姆赫斯特(Elmhurst)分館舉辦新冠五周年回顧活動，幾位播客製片人及主理人，也分享了關於皇后區亞裔 社區的播客特輯「小聲喧嘩」(Our Major Minor Voices)，該獲獎播客由皇后記憶項目(Queens Memory Project)製作，每一集聚焦華人 、韓國人、尼泊爾等特定亞裔社區並以雙語呈現，展現皇后區的多樣風貌和韌性。

皇后記憶項目每年都會推出播客特輯，第三季為「小聲喧嘩」，專門聚焦皇后區不同的亞裔社區，並用普通話、韓語、尼泊爾、塔加洛、藏語、烏爾都、孟加拉及印地語八種在皇后區最廣泛使用的亞裔語言及英語共同呈現。

主理人袁潔扉在活動上分享，那時她剛從布碌崙(布魯克林)搬到皇后區，印象很深的是有一位友人和她說，7號線是最好的一條地鐵線，因為下每一站，就像是到一個亞洲國家，那時也恰逢新冠疫情期間，她的祖母去世，她從中國到美國與家人分開，又親歷仇亞事件，製作這個播客就像是她生命裡的一個「救生艇」，也幫她順利著陸「皇后區」，認識它的不同面向。

華人社區一集的製片人顧功坤表示，她的那一集叫「何處為家」，講述了艾妲颶風(Hurricane Ida)重創下的紐約皇后區、被洪水淹死的冷鴻升一家、以及這裡長期得不到重視的住房困境。她說冷鴻升所住的地區為斜坡最低處，也本不該建房，然而華人移民因負擔不起租金，仍群租在地下室，「地下室被淹經常發生，卻無人在意」。

「小聲喧嘩」的總製片人曹旋律則表示，這一輯播客沒有特定時間線，把亞裔社區作為一個整體來看待，記錄他們在生命長河中的個體與移民經驗，她印象深刻的是亞洲移民復興和振興了許多皇后區的社區，然而疫情期間仇亞行為激增，這也使得亞裔開始更積極投身與參與政治，其中一集聚焦印度社區的播客，便講述了一位印度裔政治素人競選的旅程。

製作了尼泊爾社區一集的Peter Gill表示，當時，他採訪了一位尼泊爾的家政工人以及另一位在傑克森高地(Jackson Heights)開理髮店的理髮師，後者在社區出名，每次理髮都順便採訪客人，並以此為經歷出書，他打算將書翻譯成英文，也很感謝皇后記憶項目的雙語播客製作經歷。之後，居住在俄亥俄州的他，也以此為靈感，合作推出了播客「不丹記憶播客」(The Bhutan Memory Podcast)，記錄當地約3萬名不丹人的故事。